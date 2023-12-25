«За два года в «Спартаке» я выиграла все возможное»: Зарема объяснила уход из футбола

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свой уход из футбола в 2022 году.
«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: «серебро» и Кубок России.
После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», – сказала Зарема.
- Федун и Зарема перестали участвовать в жизни «Спартака» летом 2022 года.
- Сейчас клуб в руках «Лукойла».
- Команда идет в РПЛ 5-й.
Источник: Metaratings