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    • «За два года в «Спартаке» я выиграла все возможное»: Зарема объяснила уход из футбола

    «За два года в «Спартаке» я выиграла все возможное»: Зарема объяснила уход из футбола

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свой уход из футбола в 2022 году.

    «Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: «серебро» и Кубок России.

    После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», – сказала Зарема.

    • Федун и Зарема перестали участвовать в жизни «Спартака» летом 2022 года.
    • Сейчас клуб в руках «Лукойла».
    • Команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: Metaratings

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