«За два года в «Спартаке» я выиграла все возможное»: Зарема объяснила уход из футбола

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свой уход из футбола в 2022 году.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: «серебро» и Кубок России.

После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», – сказала Зарема.