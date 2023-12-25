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    Ивич назвал любимого русского писателя

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что ему нравится из русской культуры.

    «Я люблю русский театр, но ещe не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нeм слышал, смотрел что-то по телевизору. Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

    Ещe мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Федора Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», – сказал Ивич.

    • Серб в команде год.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • У клуба 0 трофеев за 15 лет существования.

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    Источник: «Чемпионат»

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