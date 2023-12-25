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    Ивич назвал европейскую команду, на которую ориентируется

    Главный тренер «Краснодара» раскрыл итальянский клуб, который ему симпатичен.

    «Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример. Все футболисты «Интера» – единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать», – сказал Ивич.

    • Серб в команде год.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • У клуба 0 трофеев за 15 лет существования.

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    Источник: «Чемпионат»

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