Ивич раскрыл свои первые слова Галицкому

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Одержимость Галицкого атакующим футболом? Это его философия. Галицкий – владелец клуба, он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы – потому что я работаю на него. И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы.

Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», – сказал Ивич.