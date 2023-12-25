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    Ивич раскрыл свои первые слова Галицкому

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

    «Одержимость Галицкого атакующим футболом? Это его философия. Галицкий – владелец клуба, он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы – потому что я работаю на него. И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы.

    Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», – сказал Ивич.

    • Серб в команде год.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • У клуба 0 трофеев за 15 лет существования.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25471

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      На всю Россию он такой один. К сожалению. ""

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