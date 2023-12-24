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    Рэтклифф рассказал об амбициях после покупки акций «МЮ»

    Председатель совета директоров INEOS Джим Рэтклифф прокомментировал покупку акций «МЮ»

    «Как местный житель и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что нам удалось договориться с правлением «Манчестер Юнайтед» о передаче нам ответственности за управление футбольными операциями клуба.

    Несмотря на то, что коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев на самом высоком уровне, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы будем использовать глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшим улучшениям в клубе, а также предоставим средства для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

    Мы здесь надолго и понимаем, что впереди нас ждет много проблем и тяжелой работы, к которой мы подойдем со всей строгостью, профессионализмом и страстью. Мы готовы сотрудничать со всеми членами клуба – советом директоров, персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь клубу двигаться вперед.

    Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на свое место, на вершину английского, европейского и мирового футбола», – сказал Рэтклифф.

    • В рамках сделки Рэтклифф должен взять под контроль ответственность за футбольные операции «МЮ».
    • Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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