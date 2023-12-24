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Ловчев упрекнул Федуна в излишних тратах на Зарему

24 декабря 2023, 01:25
23

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недостаточно вкладывал в клуб.

«Меня иногда удивляют некоторые решения в нашем футболе. Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Мы же знаем нашу погоду, из-за которой мы играем на заснеженных полях. Почему так?

Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему Салихову, а на крышу стадиона – так было бы лучше», – считает Ловчев.

  • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
  • При нем клуб взял все российские трофеи.
  • В 2014 году у «Спартака» появился свой стадион.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (23)
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лошадка35
1703373787
А оно ему надо? Клубишко пришлось бросить, а Федунья и сейчас с ним)
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Дядя Серёжа
1703386706
Кто может указывать как наряжать свою куклу
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ALEXMAN888
1703399245
Буду краток: Евгений, у Вас, такой Заремы нет.
Ответить
Ziklop
1703400178
в чужой карман, да ещё советовать как жить с женщинами... ну это переход к деменции или мания величия от неё!
Ответить
saf05
1703402900
Моразм
Ответить
NewLife
1703406406
Ловчев, лечись !! Бомбардир, не стыдно такую херню публиковать ?
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zigbert
1703437416
Может быть Федуну надо отчитаться перед Ловчевым о своей финансовой деятельности?
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Алексей-К-google
1703478450
Одно зло для Спартака от федуна и заремы...хорошо что их прогнали поганой метлой.как и горе комментатора ловчева прогнали с матч тв по той же причине
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BVG4
1704570502
Давай, жги Жека! Перевоспитывай! Пусть вообще то тебе Федун отчитается, на какую сумму понакупал Зареме трусов, тампаксов и прокладок с тенями, губной помадой и норковыми манто! Глядишь, - одну миллионную часть стоимости крыши вместо этого всего можно было бы оплатить! О своем желании "вложиться" в финансирование этого (посильное хотя бы) чет ни гу-гу! Вся остальная "поросня" - то же самое! Осуждают, но...... А Вот Галицкий и стадион лучший в стране построил, и с Магнитом никаких "терок" по этому поводу не было, и срача, подобно здешнему, между краснодарскими болельщиками нет! Да еще парк при стадионе - лучший в парк в стране и один из лучших в Европе! Да плюс академия!!! И опять же ни вони, ни дрязг! Кто может этот феномен объяснить?
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