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    Ловчев упрекнул Федуна в излишних тратах на Зарему

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недостаточно вкладывал в клуб.

    «Меня иногда удивляют некоторые решения в нашем футболе. Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Мы же знаем нашу погоду, из-за которой мы играем на заснеженных полях. Почему так?

    Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему Салихову, а на крышу стадиона – так было бы лучше», – считает Ловчев.

    • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
    • При нем клуб взял все российские трофеи.
    • В 2014 году у «Спартака» появился свой стадион.

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    Источник: Sport24

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