Ловчев упрекнул Федуна в излишних тратах на Зарему

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун недостаточно вкладывал в клуб.

«Меня иногда удивляют некоторые решения в нашем футболе. Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Мы же знаем нашу погоду, из-за которой мы играем на заснеженных полях. Почему так?

Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему Салихову, а на крышу стадиона – так было бы лучше», – считает Ловчев.