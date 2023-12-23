В субботу, 23 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает 5 место в турнирной таблице с 33 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Игроки «Тоттенхэма» забили 35 голов и пропустили 23 мяча.

«Эвертон»

«Эвертон» располагается на 16 строчке с 16 очками после 17 туров. У команды 8 побед, 2 ничьи и 7 поражений. «Эвертон» забил 22 гола и пропустил 20 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершились следующим образом:

03.04.22 «Эвертон» – «Тоттенхэм» 1:1;

15.10.22 «Тоттенхэм» – «Эвертон» 2:0;

07.03.22 «Тоттенхэм» – «Эвертон» 5:0;

07.11.21 «Эвертон» – «Тоттенхэм» 0:0;

16.04.21 «Эвертон» – «Тоттенхэм» 2:2.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Эвертон»

На наш взгляд, исход этого матча ясен еще до начала игры – «Тоттенхэм» фаворит встречи. Впрочем, «Эвертон» наверняка окажет сопротивление – команда в последних матчах показывает довольно неплохие результаты, а лондонцы только только выходят из игрового кризиса. Впрочем, поставим на победу хозяев. Наш прогноз – победа «Тоттенхэма» (1.81).