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    • Агент Барбоза оценил нового спортивного директора «Спартака»

    Агент Барбоза оценил нового спортивного директора «Спартака»

    Паулу Барбоза, футбольный агент, дал оценку назначению Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

    «Амарал в последние годы работал в «Бенфике», до этого долгое время проработал в Испании. Нужно отметить, что Томаш – молодой и талантливый эксперт, человек, который понимает футбол, очень хорошо в нем разбирается. Амарал знает, что происходит не только в Европе, но и в Латинской Америке, Африке и так далее. Думаю, что он поможет «Спартаку» совершить успешные трансферы в Европе.

    Безусловно, в хорошей работе «Бенфики» на трансферном рынке есть большая заслуга Амарала. Но он не один занимался этим, у них большая команда, которая занимается трансферами. Работа спортивным директором более сложная, но опыт скаутинга, уверен, поможет Амаралу», – сказал Барбоза.

    • Амарал сменил Пола Эшуорта.
    • Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».
    • Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.12.2023 23:38
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