Агент Барбоза оценил нового спортивного директора «Спартака»

Паулу Барбоза, футбольный агент, дал оценку назначению Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Амарал в последние годы работал в «Бенфике», до этого долгое время проработал в Испании. Нужно отметить, что Томаш – молодой и талантливый эксперт, человек, который понимает футбол, очень хорошо в нем разбирается. Амарал знает, что происходит не только в Европе, но и в Латинской Америке, Африке и так далее. Думаю, что он поможет «Спартаку» совершить успешные трансферы в Европе.

Безусловно, в хорошей работе «Бенфики» на трансферном рынке есть большая заслуга Амарала. Но он не один занимался этим, у них большая команда, которая занимается трансферами. Работа спортивным директором более сложная, но опыт скаутинга, уверен, поможет Амаралу», – сказал Барбоза.