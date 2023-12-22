Президент «Урала» ответил, будет ли клуб заявляться в Суперлигу

Григорий Иванов, президент «Урала», не планирует заявлять клуб в Суперлигу.
«Нет, «Урал» не будет подавать заявку на участие в Суперлиге, это невозможно.
Пригласят ли российские клубы в Суперлигу в будущем? Я ведь не руководитель этой организации, откуда я могу знать? Думаю, что сейчас это невозможно. Нет смысла об этом разговаривать, ломать копья», – сказал Иванов.
- Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.
Источник: «РБ Спорт»