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    • Президент «Урала» ответил, будет ли клуб заявляться в Суперлигу

    Президент «Урала» ответил, будет ли клуб заявляться в Суперлигу

    Григорий Иванов, президент «Урала», не планирует заявлять клуб в Суперлигу.

    «Нет, «Урал» не будет подавать заявку на участие в Суперлиге, это невозможно.

    Пригласят ли российские клубы в Суперлигу в будущем? Я ведь не руководитель этой организации, откуда я могу знать? Думаю, что сейчас это невозможно. Нет смысла об этом разговаривать, ломать копья», – сказал Иванов.

    • Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      Napaleon Banapart 38 минут назад

      Задавать вопрос про Суперлигу то же самое что про участие в первенстве Марса... Скажите что они вас боятся и закройте тему... Лада Приора заявилась в Фримуле 1

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