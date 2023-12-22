Реакция Мостового на нового спортивного директора «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал приход Томаша Амарала в «Спартак». Он занял пост спортивного директора.
«Я ничего не знаю об этом человеке. «Спартак» нас уже давно приучил к фамилиям, которые никто не знает. Удивляться здесь точно нечему.
Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают.
Плохо то, что происходящее в «Спартаке» у многих вызывает безразличие», – сказал Мостовой.
- Томаш пришел из «Бенфики».
- Он сменил Пола Эшуорта.
- Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».