Реакция Мостового на нового спортивного директора «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал приход Томаша Амарала в «Спартак». Он занял пост спортивного директора.

«Я ничего не знаю об этом человеке. «Спартак» нас уже давно приучил к фамилиям, которые никто не знает. Удивляться здесь точно нечему.

Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают.

Плохо то, что происходящее в «Спартаке» у многих вызывает безразличие», – сказал Мостовой.

Томаш пришел из «Бенфики».

Он сменил Пола Эшуорта.

Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».

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