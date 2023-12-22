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    • Реакция Мостового на нового спортивного директора «Спартака»

    Реакция Мостового на нового спортивного директора «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал приход Томаша Амарала в «Спартак». Он занял пост спортивного директора.

    «Я ничего не знаю об этом человеке. «Спартак» нас уже давно приучил к фамилиям, которые никто не знает. Удивляться здесь точно нечему.

    Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают.

    Плохо то, что происходящее в «Спартаке» у многих вызывает безразличие», – сказал Мостовой.

    • Томаш пришел из «Бенфики».
    • Он сменил Пола Эшуорта.
    • Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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