Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о русской жене

Томаш Амарал, новый спортивный директор «Спартака», прокомментировал назначение.
«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России.
Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.
Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» – сказал Амарал.
- Томаш пришел из «Бенфики».
- Он сменил Пола Эшуорта.
- Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».
Источник: официальный сайт «Спартака»