Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о русской жене

    Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о русской жене

    Томаш Амарал, новый спортивный директор «Спартака», прокомментировал назначение.

    «Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России.

    Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

    Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» – сказал Амарал.

    • Томаш пришел из «Бенфики».
    • Он сменил Пола Эшуорта.
    • Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».

    Новости по теме
    «Спартак» назначил нового спортивного директора 8
    Рибалта отказал «Спартаку» – известна причина 10
    В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком» 1
    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+