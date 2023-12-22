Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о русской жене

Томаш Амарал, новый спортивный директор «Спартака», прокомментировал назначение.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России.

Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» – сказал Амарал.