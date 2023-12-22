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  • Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА пойдут в жопу, если мы после победы в СВО будем диктовать свои условия»

Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА пойдут в жопу, если мы после победы в СВО будем диктовать свои условия»

22 декабря 2023, 08:23
14

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если бы я владел ситуацией в международном футболе в таком же объеме, как товарищ Дюков и его помощники, я мог бы однозначно оспорить решение исполкома РФС.

Но сейчас могу сказать вот что: отказываясь от перехода в Азию, мы в обязательном порядке вводим себя в зависимость от прихотей ФИФА и УЕФА.

Потому что они нам ни официально, ни по-дружески не гарантируют, что в ближайшее время будут рассматривать вопрос о принятии нас в свое лоно. Они не гарантируют возвращения России на международные соревнования и даже не намекают на это.

Поэтому мы можем в таком положении находиться до тех пор, пока полностью не закроются ФИФА и УЕФА и вместо них не будут созданы другие организации.

Потому что они сегодня действуют не по принципу спортивного совершенства, а по принципу политических демаршей против нашей страны. Они даже не могут основательно высказать нам претензии и указать, почему мы не участвуем в международных соревнованиях.

Заметьте, сегодня ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК ни словом не обмолвились о том, что происходит на Ближнем Востоке. Они не высказывают никаких замечаний в адрес тех стран, которые участвуют в этом ужасающем военном конфликте. Это разве не лицемерие?

Так что я не могу сегодня полностью понять руководителей РФС. На что они надеются? Единственное, они могут знать больше меня. Если они знают, что уже в 2024 году СВО закончится победой России, это другое дело.

Если мы после победы будем диктовать свои условия, то ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу. В этом случае в мире будет и Азиатская конфедерация, и новая международная организация вместо ФИФА, и новая европейская организация вместо УЕФА», – сказал Кавазашвили.

  • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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ilichkadr
1703228582
Новая международная организация вместо ФИФА может появиться, если закопёрщиком её создания будет Азиатская конфедерация футбола. ФИФА, УЕФА и МОК, существуя в однополярном мире, пляшущие под дудку америкосов давно уже прогнили.
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DeStar
1703239975
"Если мы после победы будем диктовать свои условия, то ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу. В этом случае в мире будет и Азиатская конфедерация, и новая международная организация вместо ФИФА, и новая европейская организация вместо УЕФА" каким образом это вообще как-т вяжется не понимаю)) или сейчас модно говорить о победе в СВО как решение проблем всех?)) победим в сво - доллар будет 1 к 1 с рублем победим в сво - выиграем чм по всем видам спорта победим в сво - пенсии всем х10 победим в сво - дороги станут лучше) и тд и тп? нахрен вы кому нужны по части футбола в этих уефа фифа, особенно клубный футбол, без 2-3 пассажиров в группах лч и ле переживут они ,и не заметят. Заменят другими пассажирами из чемпионатов швейцарии или бельгии.
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Добрый Бобер
1703252648
Есть вероятность (небольшая такая), что СВО закончится победой России уже в марте 2024 года, когда главный враг России не переизберётся на 5-й срок.
Ответить
Боров мясной
1703270567
Старческий маразм!
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anton-ivanov-google
1703278306
А с чего взяли что фифа и уэфа иза одной страны закроется вдруг?Россия никакого влияния не имеет и не будет иметь ни до ни после war....
Ответить
Exnaton
1703323967
Да идут они лесом
Ответить
bulls27
1703332446
***** какую то лепит . Причём здесь это .
Ответить
ИкС-Игрек-google
1703407134
Прав
Ответить
ИкС-Игрек-google
1703407223
И Украина воюет и Израиль и США и страны запада, так почему их не блокируют???????? А????? Мужик прав 100000 процентов
Ответить
Mikki -Spb
1705475241
Тут не согласиться не возможно!!! Двумя руками за!!!✊
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