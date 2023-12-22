Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА пойдут в жопу, если мы после победы в СВО будем диктовать свои условия»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если бы я владел ситуацией в международном футболе в таком же объеме, как товарищ Дюков и его помощники, я мог бы однозначно оспорить решение исполкома РФС.

Но сейчас могу сказать вот что: отказываясь от перехода в Азию, мы в обязательном порядке вводим себя в зависимость от прихотей ФИФА и УЕФА.

Потому что они нам ни официально, ни по-дружески не гарантируют, что в ближайшее время будут рассматривать вопрос о принятии нас в свое лоно. Они не гарантируют возвращения России на международные соревнования и даже не намекают на это.

Поэтому мы можем в таком положении находиться до тех пор, пока полностью не закроются ФИФА и УЕФА и вместо них не будут созданы другие организации.

Потому что они сегодня действуют не по принципу спортивного совершенства, а по принципу политических демаршей против нашей страны. Они даже не могут основательно высказать нам претензии и указать, почему мы не участвуем в международных соревнованиях.

Заметьте, сегодня ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК ни словом не обмолвились о том, что происходит на Ближнем Востоке. Они не высказывают никаких замечаний в адрес тех стран, которые участвуют в этом ужасающем военном конфликте. Это разве не лицемерие?

Так что я не могу сегодня полностью понять руководителей РФС. На что они надеются? Единственное, они могут знать больше меня. Если они знают, что уже в 2024 году СВО закончится победой России, это другое дело.

Если мы после победы будем диктовать свои условия, то ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу. В этом случае в мире будет и Азиатская конфедерация, и новая международная организация вместо ФИФА, и новая европейская организация вместо УЕФА», – сказал Кавазашвили.

Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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