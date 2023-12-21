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    Семин оценил перспективы создания Суперлиги

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о Суперлиге и возможном участии в ней российских клубов.

    – Как вы считаете, есть ли шансы у российских клубов в ней участвовать?

    – Во-первых, еще всe неизвестно. Думаю, будут дальнейшие согласования, чтобы создать эту лигу. Это раз. Второй момент, шансы у всех есть. И у нас, в том числе.

    – А с точки зрения обстановки в мире возьмут нас?

    – Вы спрашиваете про шансы. Я говорю, шансы и у нас есть, обстановку мы не трогаем.

    – Мы на уровне европейских клубов? Тот же «Зенит», например.

    – Вся эта идея, я думаю, исходит из финансовой ситуации. Потому что бюджеты команд достигли каких-то максимальных размеров. И у «Реала», и у «Барселоны», и у всех английских клубов. И думаю, это заставило отдельных президентов клубов принять вот такое решение.

    Потому что бюджет дальше, наверное, не может увеличиваться. Возможностей таких нет. Поэтому они настаивают на этом решении.

    А как всe это будет выглядеть, я ещe сомневаюсь в этом вопросе. Если то, что касается футбола, для меня лучше оставить так, как было.

    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
    • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.
    • В нем должны участвовать 60-80 клубов, которые разделят на 3 дивизиона.

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    Источник: Metaratings

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    21.12.2023 22:33
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