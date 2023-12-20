Тикнизян: «Иногда Пиняев убегает после шуток Дзюбы и плачет, ха-ха»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как Сергей Пиняев реагирует на шутки Артема Дзюбы.
«Сережа – человек, к которому я очень хорошо отношусь с его первого дня пребывания в команде. Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся.
А Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, ха-ха. Но потом возвращается и улыбается», – рассказал Тикнизян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Пиняев в «Локо» год, как и Дзюба.
- У Артема летом истекает контракт, но есть опция продления.
- Тикнизян в «Локо» с 2021 года.
Источник: «Бомбардир»