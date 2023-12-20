Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Тикнизян: «Иногда Пиняев убегает после шуток Дзюбы и плачет, ха-ха»

    Тикнизян: «Иногда Пиняев убегает после шуток Дзюбы и плачет, ха-ха»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как Сергей Пиняев реагирует на шутки Артема Дзюбы.

    «Сережа – человек, к которому я очень хорошо отношусь с его первого дня пребывания в команде. Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся.

    А Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, ха-ха. Но потом возвращается и улыбается», – рассказал Тикнизян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Пиняев в «Локо» год, как и Дзюба.
    • У Артема летом истекает контракт, но есть опция продления.
    • Тикнизян в «Локо» с 2021 года.

    Новости по теме
    Жена Тикнизяна выложила сочное фото из отпуска 4
    Тикнизян считает, что «Локомотив» переплатил за его трансфер
    Тикнизян рассказал, почему предпочел сборную Армении России 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fgudneld 12 минут назад

      1 0 0 % Ставки на Спорт!!

      З а р а б о т о к на Футбольных Событиях!!

      Информация 1 0 0 % И н с а й д ы
      (Не п р о г н о з ы)

      1 0 0 % Матч на Проверку!!

      Пишите ;

      [email protected]


      (Почту Записывайте сразу)


      Пример ;

      Футбол Турция 20:00
      Антальяспор - Касымпаша
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кф 2,30

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+