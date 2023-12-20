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  • Федотов: «После серии пенальти с «Краснодаром» назвал Акинфеева королем»

Федотов: «После серии пенальти с «Краснодаром» назвал Акинфеева королем»

20 декабря 2023, 16:20
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вспомнил диалог с вратарем Игорем Акинфееым после последнего финала Фонбет Кубка России. Москвичи в серии пенальти победили «Краснодар».

«Я еле-еле пробрался к Игорю. Он подтвердил то, что и так все знали: человек способен решить судьбу любого матча. Я сказал ему: «Ты король, ты король». Что-то в этом роде», – поделился Федотов.

  • Игорь выступает за ЦСКА с 2003 года.
  • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
  • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Федотов Владимир
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А в серии пенальти с Зенитом?
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