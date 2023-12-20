Федотов: «После серии пенальти с «Краснодаром» назвал Акинфеева королем»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вспомнил диалог с вратарем Игорем Акинфееым после последнего финала Фонбет Кубка России. Москвичи в серии пенальти победили «Краснодар».

«Я еле-еле пробрался к Игорю. Он подтвердил то, что и так все знали: человек способен решить судьбу любого матча. Я сказал ему: «Ты король, ты король». Что-то в этом роде», – поделился Федотов.