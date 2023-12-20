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    Основной полузащитник «Барсы» выбыл на несколько недель

    Полузащитник «Барселоны» Педри получил мышечную травму и выбыл из строя на две-три недели. Он пропустит как минимум ближайшие два матча своей команды.

    21-летний игрок получил удар по правой ноге во время тренировки и почувствовал дискомфорт в мышцах.

    Педри не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Альмерией», а также в товарищеской встрече с мексиканской «Америкой», которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.

    Участие Педри в первом матче 2024 года – 4 января против «Лас-Пальмаса» – находится под вопросом.

    • В этом сезоне полузащитник провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу.
    • Педри выступает за «Барселону» с 2020 года.

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    Источник: As

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