Основной полузащитник «Барсы» выбыл на несколько недель

Полузащитник «Барселоны» Педри получил мышечную травму и выбыл из строя на две-три недели. Он пропустит как минимум ближайшие два матча своей команды.

21-летний игрок получил удар по правой ноге во время тренировки и почувствовал дискомфорт в мышцах.

Педри не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Альмерией», а также в товарищеской встрече с мексиканской «Америкой», которая пройдет в ночь на 22 декабря в Далласе.

Участие Педри в первом матче 2024 года – 4 января против «Лас-Пальмаса» – находится под вопросом.