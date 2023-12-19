Назван лучший игрок 2023 года по версии FourFourTwo – это не Месси

FourFourTwo обнародовал собственный рейтинг лучших футболистов уходящего года.
Первое место занял нападающий Эрлинг Холанд, выигравший требл с «Манчестер Сити».
Лионель Месси стал только шестым, а Криштиану Роналду вовсе не попал в топ-100.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Лионель Месси («Интер Майами»)
- Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Антуан Гризманн («Атлетико»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Джамал Мусиала («Бавария»)
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Илкай Гюндоган («Барселона»)
- Вильям Салиба («Арсенал»)
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
- Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
- Рафаэль Леау («Милан»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
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Источник: FourFourTwo