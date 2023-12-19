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    Назван лучший игрок 2023 года по версии FourFourTwo – это не Месси

    FourFourTwo обнародовал собственный рейтинг лучших футболистов уходящего года.

    Первое место занял нападающий Эрлинг Холанд, выигравший требл с «Манчестер Сити».

    Лионель Месси стал только шестым, а Криштиану Роналду вовсе не попал в топ-100.

    1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
    2. Джуд Беллингем («Реал»)
    3. Гарри Кейн («Бавария»)
    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    5. Родри («Манчестер Сити»)
    6. Лионель Месси («Интер Майами»)
    7. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»)
    8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    9. Антуан Гризманн («Атлетико»)
    10. Винисиус Жуниор («Реал»)
    11. Букайо Сака («Арсенал»)
    12. Джамал Мусиала («Бавария»)
    13. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
    14. Виктор Осимхен («Наполи»)
    15. Илкай Гюндоган («Барселона»)
    16. Вильям Салиба («Арсенал»)
    17. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
    18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
    19. Рафаэль Леау («Милан»)
    20. Деклан Райс («Арсенал»)

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    Источник: FourFourTwo

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