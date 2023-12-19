Назван лучший игрок 2023 года по версии FourFourTwo – это не Месси

FourFourTwo обнародовал собственный рейтинг лучших футболистов уходящего года.

Первое место занял нападающий Эрлинг Холанд, выигравший требл с «Манчестер Сити».

Лионель Месси стал только шестым, а Криштиану Роналду вовсе не попал в топ-100.

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