Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отрицает наличие разногласий с Килианом Мбаппе.

Сообщалось, что отношения между футболистом и тренером значительно ухудшились за неделю.

Нападающий был недоволен осторожной игрой парижан в концовке матча ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Также Мбаппе не нравится выступать в центе атаки – он хочет действовать на левом фланге.

«У нас все идеально, как и всегда. Мы почти помолвлены. Просто Килиан этого не хочет.

Я очень близок с большинством своих игроков. Мбаппе с самого начала шутил и всегда улыбался. Я в восторге от наших отношений», – сказал Энрике.