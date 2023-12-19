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  • Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»

Энрике – об ухудшении отношений с Мбаппе: «У нас все идеально – мы почти помолвлены»

19 декабря 2023, 17:33
1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отрицает наличие разногласий с Килианом Мбаппе.

  • Сообщалось, что отношения между футболистом и тренером значительно ухудшились за неделю.
  • Нападающий был недоволен осторожной игрой парижан в концовке матча ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (1:1).
  • Также Мбаппе не нравится выступать в центе атаки – он хочет действовать на левом фланге.

«У нас все идеально, как и всегда. Мы почти помолвлены. Просто Килиан этого не хочет.

Я очень близок с большинством своих игроков. Мбаппе с самого начала шутил и всегда улыбался. Я в восторге от наших отношений», – сказал Энрике.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан Энрике Луис
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