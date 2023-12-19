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    • Новосельцев рассказал о коалиции латиноамериканцев в «Зените»

    Новосельцев рассказал о коалиции латиноамериканцев в «Зените»

    Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказал мнение об изменениях в атмосфере внутри команды по ходу текущего сезона.

    «Если игроки теряют мотивацию в клубе, лучше в таком случае отпустить их, они уже не помогут. Лучше пусть играют голодные до побед ребята. Тут уже на усмотрение Сергея Богдановича. Если он понимает, что нужно кого-то отпустить. Заменить кого-то – не проблема для «Зенита».

    Конечно, в команде многое строилось вокруг Малкома. Он был как Халк в свое время. А у питерцев в команде есть коалиция латиноамериканцев. И из их тусовки ушeл лидер. Конечно, это повлияло на коллектив. И многие, смотря на это, думали, что им тоже надо уходить. Сейчас они уже перестроились, есть другие лидеры. Ситуация выправилась, поэтому «Зенит» смог догнать «Краснодар». Но что будет дальше – загадка. Любая команда может провести второй круг совершенно иначе», – сказал Новосельцев.

    • «Зенит» занимает второе место по итогам 18 туров с 36 очками. Команда отстает на два очка от «Краснодара».
    • Новосельцев играл в «Зените» в 2016–2017 годах и провел всего 9 матчей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6936

      Питерский князь 55 минут назад

      А вообще думаю зимой купят пару топчиков, без них Семак не тянет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6936

      Питерский князь 56 минут назад

      Говорит о Зените, а хочется, чтобы расформировали срамтак.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      rac531 1 час назад

      Как был Новосильцев не великого ума футболер, так им и останется)
      Какие новые линдеры?
      Прочто заваливают бразил деньгами, вот они пока что и выходят на поле)
      В самом деле, ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»ПОЛАГАЕТСЯ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ».
      А в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 2 миллионов рублей.
      РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО)))

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