Новосельцев рассказал о коалиции латиноамериканцев в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказал мнение об изменениях в атмосфере внутри команды по ходу текущего сезона.

«Если игроки теряют мотивацию в клубе, лучше в таком случае отпустить их, они уже не помогут. Лучше пусть играют голодные до побед ребята. Тут уже на усмотрение Сергея Богдановича. Если он понимает, что нужно кого-то отпустить. Заменить кого-то – не проблема для «Зенита».

Конечно, в команде многое строилось вокруг Малкома. Он был как Халк в свое время. А у питерцев в команде есть коалиция латиноамериканцев. И из их тусовки ушeл лидер. Конечно, это повлияло на коллектив. И многие, смотря на это, думали, что им тоже надо уходить. Сейчас они уже перестроились, есть другие лидеры. Ситуация выправилась, поэтому «Зенит» смог догнать «Краснодар». Но что будет дальше – загадка. Любая команда может провести второй круг совершенно иначе», – сказал Новосельцев.

«Зенит» занимает второе место по итогам 18 туров с 36 очками. Команда отстает на два очка от «Краснодара».

Новосельцев играл в «Зените» в 2016–2017 годах и провел всего 9 матчей.

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