Моуринью определил главную причину успеха «Челси» в 2000-х годах

Экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью ответил, что помогло лондонцам добиться высоких результатов в первом десятилетии 21-го века.

Португалец тренировал команду с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год.

Под его руководством «Челси» по 3 раза выиграл АПЛ и Кубок лиги, по разу – Кубок и Суперкубок Англии.

«Благодаря чему мой первый «Челси» был таким особенным? В первую очередь – деньги Абрамовича. Потому что каждый раз, когда мы говорим о лучших командах, мы говорим и о деньгах.

В наше время у «Челси» было все лучшее. У нас был хороший тренер, у нас были хорошие игроки, и тогда мы могли выбирать футболистов, учитывая их характер и индивидуальность», – сказал Моуринью.