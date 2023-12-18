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    • Моуринью определил главную причину успеха «Челси» в 2000-х годах

    Моуринью определил главную причину успеха «Челси» в 2000-х годах

    Экс-тренер «Челси» Жозе Моуринью ответил, что помогло лондонцам добиться высоких результатов в первом десятилетии 21-го века.

    • Португалец тренировал команду с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год.
    • Под его руководством «Челси» по 3 раза выиграл АПЛ и Кубок лиги, по разу – Кубок и Суперкубок Англии.

    «Благодаря чему мой первый «Челси» был таким особенным? В первую очередь – деньги Абрамовича. Потому что каждый раз, когда мы говорим о лучших командах, мы говорим и о деньгах.

    В наше время у «Челси» было все лучшее. У нас был хороший тренер, у нас были хорошие игроки, и тогда мы могли выбирать футболистов, учитывая их характер и индивидуальность», – сказал Моуринью.

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    Источник: Maisfutebol

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