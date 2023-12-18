Тикнизян сказал, создает ли Дзюба негативный фон в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сказал, что нападающий команды Артем Дзюба показывает положительный пример стремления к победе.

«Конечно, нет такого, что Дзюба создает негативный фон, который сказывается на команде. Он сам по себе максималист, для него победа – главное в спорте, он заражает нас этим», – сказал Тикнизян.