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    • Тикнизян сказал, создает ли Дзюба негативный фон в «Локомотиве»

    Тикнизян сказал, создает ли Дзюба негативный фон в «Локомотиве»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сказал, что нападающий команды Артем Дзюба показывает положительный пример стремления к победе.

    «Конечно, нет такого, что Дзюба создает негативный фон, который сказывается на команде. Он сам по себе максималист, для него победа – главное в спорте, он заражает нас этим», – сказал Тикнизян.

    • «Локомотив» набрал 31 очко и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
    • 35‑летний Дзюба в текущем сезоне провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал столько же результативных передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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