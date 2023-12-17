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    Экс-президент «Локомотива» дал прогноз на чемпиона России

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился прогнозом на итог сезона РПЛ.

    «Не очень хорошо оцениваю выступление «Зенита». Было очень много невыразительных матчей в этой части чемпионата. Мне кажется, ребята теряют мотивацию из-за того, что состав сильный, скамейка тоже. А когда мотивация потеряна, тогда нет того азарта. «Зенит» стал играть академично. С любой командой он показывает все время один и тот же сценарий игры. Одна команда обороняется, другая атакует, забивается мяч, и после этого «Зенит» начинает валять дурака. Играет ни шатко, ни валко, и из-за этого теряет очки.

    Но даже при том, что игра невзрачная, питерцы все равно станут чемпионами. Не думаю, что здесь есть большие сомнения», – сказал Наумов.

    • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
    • «Зенит» начнет весеннюю часть домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: «Евро-футбол.Ру»

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