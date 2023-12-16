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  • Игрок «Краснодара» высказался о возможном открытии городского аэропорта

Игрок «Краснодара» высказался о возможном открытии городского аэропорта

16 декабря 2023, 15:47
1

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал новость, что власти рассматривают вариант с открытием аэропорта в городе.

  • Тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар и обратно был совершен 15 декабря.
  • Авиационные ограничения в регионе действуют с февраля 2022 года.

«Раз подтвердили, значит, хорошо! Что это значит? Да ничего. Дорога на игру будет меньше занимать времени.

Сколько занимала дорога? К 20 часам близко не было. Часов 8 раньше было», – сказал Кривцов.

  • «Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах РПЛ.
  • Отрыв от «Зенита» – 2 балла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кривцов Никита
Комментарии (1)
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Plyash
1702735088
В плане борьбы за чемпионство для Краснодара новость очень важная,сейчас команда Галицкого вынуждена время между турами тратить на переезды,а не на полноценный физический отдых,в том числе с семьёй.Дай бог,чтобы всё получилось. Удачи,Краснодар.
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