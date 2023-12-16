Игрок «Краснодара» высказался о возможном открытии городского аэропорта

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал новость, что власти рассматривают вариант с открытием аэропорта в городе.

Тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар и обратно был совершен 15 декабря.

Авиационные ограничения в регионе действуют с февраля 2022 года.

«Раз подтвердили, значит, хорошо! Что это значит? Да ничего. Дорога на игру будет меньше занимать времени.

Сколько занимала дорога? К 20 часам близко не было. Часов 8 раньше было», – сказал Кривцов.