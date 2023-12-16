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    • Игрок «Краснодара» высказался о возможном открытии городского аэропорта

    Игрок «Краснодара» высказался о возможном открытии городского аэропорта

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал новость, что власти рассматривают вариант с открытием аэропорта в городе.

    • Тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар и обратно был совершен 15 декабря.
    • Авиационные ограничения в регионе действуют с февраля 2022 года.

    «Раз подтвердили, значит, хорошо! Что это значит? Да ничего. Дорога на игру будет меньше занимать времени.

    Сколько занимала дорога? К 20 часам близко не было. Часов 8 раньше было», – сказал Кривцов.

    • «Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах РПЛ.
    • Отрыв от «Зенита» – 2 балла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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