Игрок «Краснодара» высказался о возможном открытии городского аэропорта

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал новость, что власти рассматривают вариант с открытием аэропорта в городе.
- Тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар и обратно был совершен 15 декабря.
- Авиационные ограничения в регионе действуют с февраля 2022 года.
«Раз подтвердили, значит, хорошо! Что это значит? Да ничего. Дорога на игру будет меньше занимать времени.
Сколько занимала дорога? К 20 часам близко не было. Часов 8 раньше было», – сказал Кривцов.
- «Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах РПЛ.
- Отрыв от «Зенита» – 2 балла.
Источник: «Спорт-Экспресс»