Европейская сборная рассматривает Черчесова и Бердыева

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться к работе в сборной. Речь о команде Азербайджана, сообщил агент Рамил Адигезалов.

«АФФА не рассматривает местных тренеров. Ассоциация рассматривает иностранцев, но обязательное условие – должен быть схожий менталитет. Как говорилось ранее, это Черчесов и Шенол Гюнеш.

Знаю, что одним из кандидатов является Курбан Бердыев. Я думаю, что выбирать будут между ним и Гюнешем», – сказал Адигезалов.