Европейская сборная рассматривает Черчесова и Бердыева

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться к работе в сборной. Речь о команде Азербайджана, сообщил агент Рамил Адигезалов.

«АФФА не рассматривает местных тренеров. Ассоциация рассматривает иностранцев, но обязательное условие – должен быть схожий менталитет. Как говорилось ранее, это Черчесов и Шенол Гюнеш.

Знаю, что одним из кандидатов является Курбан Бердыев. Я думаю, что выбирать будут между ним и Гюнешем», – сказал Адигезалов.

В ноябре Азербайджан покинул итальянец Джанни Де Бьязи.

«Динамо» Мх Бердыева лидирует в Первой лиге.

Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

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