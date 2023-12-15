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    Европейская сборная рассматривает Черчесова и Бердыева

    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться к работе в сборной. Речь о команде Азербайджана, сообщил агент Рамил Адигезалов.

    «АФФА не рассматривает местных тренеров. Ассоциация рассматривает иностранцев, но обязательное условие – должен быть схожий менталитет. Как говорилось ранее, это Черчесов и Шенол Гюнеш.

    Знаю, что одним из кандидатов является Курбан Бердыев. Я думаю, что выбирать будут между ним и Гюнешем», – сказал Адигезалов.

    • В ноябре Азербайджан покинул итальянец Джанни Де Бьязи.
    • «Динамо» Мх Бердыева лидирует в Первой лиге.
    • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: Legalbet

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