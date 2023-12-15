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Европейская сборная рассматривает Черчесова и Бердыева

15 декабря 2023, 18:48
5

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться к работе в сборной. Речь о команде Азербайджана, сообщил агент Рамил Адигезалов.

«АФФА не рассматривает местных тренеров. Ассоциация рассматривает иностранцев, но обязательное условие – должен быть схожий менталитет. Как говорилось ранее, это Черчесов и Шенол Гюнеш.

Знаю, что одним из кандидатов является Курбан Бердыев. Я думаю, что выбирать будут между ним и Гюнешем», – сказал Адигезалов.

  • В ноябре Азербайджан покинул итальянец Джанни Де Бьязи.
  • «Динамо» Мх Бердыева лидирует в Первой лиге.
  • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

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Источник: Legalbet
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Азербайджан Динамо Мх Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Exnaton
1702711431
А О.Романцев?
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Вал-Апа-google
1702778257
Вопрос в финансовых хотелках кандидатов и управляемости руководством АФФА. Там своенравных не любят.
Ответить
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