Европейская сборная рассматривает Черчесова и Бердыева

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться к работе в сборной. Речь о команде Азербайджана, сообщил агент Рамил Адигезалов.
«АФФА не рассматривает местных тренеров. Ассоциация рассматривает иностранцев, но обязательное условие – должен быть схожий менталитет. Как говорилось ранее, это Черчесов и Шенол Гюнеш.
Знаю, что одним из кандидатов является Курбан Бердыев. Я думаю, что выбирать будут между ним и Гюнешем», – сказал Адигезалов.
- В ноябре Азербайджан покинул итальянец Джанни Де Бьязи.
- «Динамо» Мх Бердыева лидирует в Первой лиге.
- Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
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Источник: Legalbet