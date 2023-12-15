Саттон назвал единственное условие для победы «МЮ» над «Ливерпулем»

Бывший форвард сборной Англии Крис Саттон поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
«Посмотрите, какой атакующий потенциал у «Ливерпуля». Они ловкие, обученные, опасные.
Игроки «МЮ» просто собраны вместе. Они перепутаны. В них нет индивидуальности. Как «Юнайтед» может выиграть матч? Только если у «Ливерпуля» будет выходной», – сказал Саттон.
- Матч в Ливерпуле состоится 17 декабря.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- «Ливерпуль» – лидер АПЛ.
Источник: Daily Mail