Саттон назвал единственное условие для победы «МЮ» над «Ливерпулем»

Бывший форвард сборной Англии Крис Саттон поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Посмотрите, какой атакующий потенциал у «Ливерпуля». Они ловкие, обученные, опасные.

Игроки «МЮ» просто собраны вместе. Они перепутаны. В них нет индивидуальности. Как «Юнайтед» может выиграть матч? Только если у «Ливерпуля» будет выходной», – сказал Саттон.