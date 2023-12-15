Собутыльник экс-игрока «Динамо» умер после недельного запоя

Бывший защитник «Динамо» Михаил Жаринов потерял друга после длительного запоя.
«Житель Москвы ушел в недельный запой с бывшим футболистом московского «Динамо», но не выдержал и умер.
49-летний Олег пришел в гости к экс-защитнику «Динамо» и «Анжи», «Уралана» и «Химок» Михаилу Жаринову в начале декабря. В тот день мужчины решили немного выпить и в итоге не прекращали делать это семь дней, вплоть до дня, когда один из них умер.
При этом еще 9 декабря Жаринов заметил, что его друг перестал говорить тосты и вообще пить, но решил, что тот просто устал. Но на следующий день Михаил осознал, что его друг умер.
10 декабря в дом на Наро-Фоминскую улицу приехала полиция и скорая. Врачи констатировали смерть Олега и сообщили Михаилу, что его друг мeртв уже более 15 часов», – написал источник.
- У Жаринова в чемпионате России 60 матчей.
- В 1997 году он стал бронзовым призером чемпионата.
- После карьеры Жаринов в футболе не работал.