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    • Собутыльник экс-игрока «Динамо» умер после недельного запоя

    Собутыльник экс-игрока «Динамо» умер после недельного запоя

    Бывший защитник «Динамо» Михаил Жаринов потерял друга после длительного запоя.

    «Житель Москвы ушел в недельный запой с бывшим футболистом московского «Динамо», но не выдержал и умер.

    49-летний Олег пришел в гости к экс-защитнику «Динамо» и «Анжи», «Уралана» и «Химок» Михаилу Жаринову в начале декабря. В тот день мужчины решили немного выпить и в итоге не прекращали делать это семь дней, вплоть до дня, когда один из них умер.

    При этом еще 9 декабря Жаринов заметил, что его друг перестал говорить тосты и вообще пить, но решил, что тот просто устал. Но на следующий день Михаил осознал, что его друг умер.

    10 декабря в дом на Наро-Фоминскую улицу приехала полиция и скорая. Врачи констатировали смерть Олега и сообщили Михаилу, что его друг мeртв уже более 15 часов», – написал источник.

    • У Жаринова в чемпионате России 60 матчей.
    • В 1997 году он стал бронзовым призером чемпионата.
    • После карьеры Жаринов в футболе не работал.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17518

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , ну и к чему это ? Вы не "жёлтая пресса" , вы цвет поноса...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2286

      Таврида > Алексей З 46 минут назад

      А ты сам зачем на Бомбардире политср@чи разводишь, провокатор поносный?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Айболид 1 час назад

      "Пахмелий" вон по месяцу "фестивалит" и ничего .

      1
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