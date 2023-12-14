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    • Ловчев назвал виновного в пропущенном ЦСКА голе от «Краснодара»

    Ловчев назвал виновного в пропущенном ЦСКА голе от «Краснодара»

    Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА, в котором южане одержали победу со счетом 1:0.

    «Матч в Краснодаре произвел хорошее впечатление. Хороший темп, интрига, шикарное завершение. Единственное, чего не хватило – побольше бы голевых моментов. В первом тайме ЦСКА был лучше, во втором «Краснодар» полностью переиграл соперника.

    Гол Кривцова – просто топ. Я бы отметил и пас, и завершение – и непонятно, что лучше. Это же надо увидеть, решиться на такой пас – и конечно, исполнить так, как Кривцов. Не думаю, кстати, что получилось все это спонтанно – думаю, эта пара что-то подобное отрабатывает на тренировках.

    Кто виноват? Я бы претензии предъявил защитнику, который стоят у ближней штанги – по-моему, и Акинфеев после гола стал пихать Гайичу. Мяч летел прямо в защитника, а тот потом стал ближе к штанге – и в итоге и сам не принял мяч на себя, и Акинфееву помешал», – написал Ловчев.

    • «Краснодар» завершил первую часть чемпионата на первой позиции. Команда набрала 38 очков в 18 матчах.
    • ЦСКА находится на восьмой позиции с 28 очками.

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18251

      Garrincha58 37 минут назад

      случайный гол из 100 раз так пробьют ни разу не забьют здесь скорее элемент неожиданности

      1
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      Рейтинг: +7644

      sochi-2013 > Garrincha58 8 минут назад

      Если будут давать пробивать из такого положения, залетит 50%. Не в ближний угол конечно.

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