Ловчев назвал виновного в пропущенном ЦСКА голе от «Краснодара»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА, в котором южане одержали победу со счетом 1:0.

«Матч в Краснодаре произвел хорошее впечатление. Хороший темп, интрига, шикарное завершение. Единственное, чего не хватило – побольше бы голевых моментов. В первом тайме ЦСКА был лучше, во втором «Краснодар» полностью переиграл соперника.

Гол Кривцова – просто топ. Я бы отметил и пас, и завершение – и непонятно, что лучше. Это же надо увидеть, решиться на такой пас – и конечно, исполнить так, как Кривцов. Не думаю, кстати, что получилось все это спонтанно – думаю, эта пара что-то подобное отрабатывает на тренировках.

Кто виноват? Я бы претензии предъявил защитнику, который стоят у ближней штанги – по-моему, и Акинфеев после гола стал пихать Гайичу. Мяч летел прямо в защитника, а тот потом стал ближе к штанге – и в итоге и сам не принял мяч на себя, и Акинфееву помешал», – написал Ловчев.

«Краснодар» завершил первую часть чемпионата на первой позиции. Команда набрала 38 очков в 18 матчах.

ЦСКА находится на восьмой позиции с 28 очками.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?