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    • Месси и Роналду не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали в Google в этом году

    Месси и Роналду не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали в Google в этом году

    Нападающие Лионель Месси из «Интер Майами» и Кришитану Роналду из «Аль-Насра» не вошли в топ-10 игроков, которых искали через Google в 2023 году.

    Первое место по числу запросов в поисковой системе занял игрок «Баффало Биллс» в американском футболе Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    Из футболистов в первую десятку также попал форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, который занял пятое место.

    • Месси в этом году получил «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.
    • Роналду в 2023 году забил 50 голов: 40 за клуб и 10 за сборную Португалии.

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    Источник: «Чемпионат»

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