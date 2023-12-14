Месси и Роналду не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали в Google в этом году

Нападающие Лионель Месси из «Интер Майами» и Кришитану Роналду из «Аль-Насра» не вошли в топ-10 игроков, которых искали через Google в 2023 году.

Первое место по числу запросов в поисковой системе занял игрок «Баффало Биллс» в американском футболе Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Из футболистов в первую десятку также попал форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, который занял пятое место.

Месси в этом году получил «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Роналду в 2023 году забил 50 голов: 40 за клуб и 10 за сборную Португалии.

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