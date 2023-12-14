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    • Акинфеева сравнили с Гагариным: «Символ не только футбола, но и всей страны»

    Акинфеева сравнили с Гагариным: «Символ не только футбола, но и всей страны»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высоко оценил статус Игоря Акинфеева.

    «Акинфеев – это половина ЦСКА, замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше Яшин был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», – сказал Степашин.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 757 матчей, 682 пропущенных гола.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6352

      Дядя Серёжа 3 минуты назад

      Кинфей: Ну чё, Поехали!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7641

      sochi-2013 13 минут назад

      Единственное, что как-то может оправдать Степашина - он вместо Яшин сказал: Гагарин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2320

      rac531 29 минут назад

      ГАГАРИНА весь мир знал!
      ГАГАРИН олицетворял страну, которая через через ШЕСТНАДЦАТЬ лет после опустошительной ***** первой в мире послать человека в космос.
      ГАГАРИН был СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК, КОММУНИСТ.
      А кто такой Акинфеев, в чем его легендарность?)))
      Где его кроме России знают?

      Впрочем, я Степашина понимаю)
      Кто ИХ герои?
      НАЁМНИКИ типа Колчака, Врангеля, эсэсовские генералы, типа Краснова, Шкуро, предатели, типа Солженицына, неприкрытые враги типа Маннергейма, ...

      3
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      Рейтинг: +6204

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Гагарин долетался, а Степашка до пи зделся! ! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17489

      Алексей З 1 час назад

      Ну не можем мы без скреп и патриотического угара.
      Раз вспомнили Гагарина , то давайте о хоккее и балете говорить , где нам ( СССР) не было равных в мире.
      Акинфеев заслуженно ЛЕГЕНДА и заслуженный человек своего клуба, но нельзя забывать кто также приносил славу армейцам и по заслугам выше Игоря.
      Таких россыпь, начиная с Боброва и команды-лейтенантов...
      Если клубу более 100 лет , но вспоминают одного Яшина - это или дурость или лукавство. Назначили в кабинете "святого" и вот гоняют эту пластинку.
      Когда клуб ничего не выигрывает почти 50 лет , то приходится вспоминать "золотой мяч" , благодаря деятелям УЕФА, единственному вратарю и козырять этим долгие годы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Руслан за Спартак > Алексей З 25 минут назад

      Да и Яшин был в Динамо а не в ЦСКА,такое чувство что у армейцев нет и не было легенд,кроме Акинфеева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2771

      evgevg13 1 час назад

      Степашка тоже заразился вирусом словоблудия?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1505

      Цугундeр 2 часа назад

      И божий дар с яичницей сравнил.. Хорошо хоть не с Александр Сергеевичем.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7641

      sochi-2013 2 часа назад

      Неужели настолько страна измельчала????????
      Наверное Степашкин, а не Степашин сказал.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37239

      VVM1964 > sochi-2013 1 час назад

      Стране нужны новые герои и символы, но когда их нет, то надо назначить. Готовили на эту "должность" Дзюбу, но он "подмочил" себе репутацию ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7641

      sochi-2013 > VVM1964 17 минут назад

      "Работайте, братья!" (Магомед Нурбагандов)
      Вот это, я считаю сродни гагаринскому : "Поехали!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37239

      VVM1964 > sochi-2013 5 минут назад

      У каждого человека, народа и времени свои герои... При этом сегодня ты - герой, а завтра твой памятник скинули с пьедестала и прокляли ... ( никого конкретно не имею в виду, только историческую хронологию )

      0
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      Рейтинг: +6670

      AtticusFinch 2 часа назад

      НовАго депутата нам готовят...символ всей страны...мда...

      2
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