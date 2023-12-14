Акинфеева сравнили с Гагариным: «Символ не только футбола, но и всей страны»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высоко оценил статус Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – это половина ЦСКА, замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше Яшин был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», – сказал Степашин.