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  • Акинфеева сравнили с Гагариным: «Символ не только футбола, но и всей страны»

Акинфеева сравнили с Гагариным: «Символ не только футбола, но и всей страны»

14 декабря 2023, 09:42
14

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высоко оценил статус Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – это половина ЦСКА, замечательный человек. Я бы назвал его символом, как раньше Яшин был символом не только футбола, но и всей страны. Как Гагарин», – сказал Степашин.

  • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 757 матчей, 682 пропущенных гола.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (14)
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ArReal
1702537874
НовАго депутата нам готовят...символ всей страны...мда...
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sochi-2013
1702540190
Неужели настолько страна измельчала???????? Наверное Степашкин, а не Степашин сказал.
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Цугундeр
1702540430
И божий дар с яичницей сравнил.. Хорошо хоть не с Александр Сергеевичем.
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evgevg13
1702541097
Степашка тоже заразился вирусом словоблудия?
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sochi-2013
1702546943
Единственное, что как-то может оправдать Степашина - он вместо Яшин сказал: Гагарин.
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Дядя Серёжа
1702547524
Кинфей: Ну чё, Поехали!!!
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a_who
1702548217
Сравнения на голову слабого человека.
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ArReal
1702549082
Недавно, смотрел его интервью - где он ахинею нес, что -то типо, что он в отпуске любит по росе босиком пробежаться и по полюшку русскому пройтись и березку обнять...О...мля думаю ...дело пахнет керосином, куда то его готовят))И тут уже в герои записали))) Помню, как футболистов пригласили в Что Где Когда и он там башкой крутил и на детские вопросы ни одной версии не мог сказать - Так что подходит)
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mihail200606
1702549281
Зачем лепить из посредственного вратаря символ... какой он Гагарин.. время просто такое , что реальных звёзд в нашем футболе нет. И лепят теперь из г.. конфету
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Владимир-Филиппов-vkontak
1702634412
Да какой он символ. Его уже пора как памятник где-нибудь поставить. Толку всё равно нет, пустил позорную плюху от Краснодара. Наверное, о своём величии в этот момент думал.
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