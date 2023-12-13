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    • В КХЛ рассказали, как введение Fan ID в РПЛ повлияло на посещаемость в хоккее

    В КХЛ рассказали, как введение Fan ID в РПЛ повлияло на посещаемость в хоккее

    Вице-президент чемпионат КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос о том, стало ли больше болельщиков на матчах лиги из-за появления Fan ID в футболе.

    «Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика.

    Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием.

    Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идет серьезная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растет интерес к этому спорту.

    Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка», – сказал Каменский.

    • Сейчас Fan ID обязателен для посещения матчей РПЛ.
    • Активные болельщики многих клубов игнорируют посещение стадиона из-за необходимости обязательного использования карты болельщика.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +103333

      zigbert 4 минуты назад

      В какой то степени Каменский прав, чему способствовало появление Fan ID. Особенно эта тема коснулась в период холодного времени года, когда болельщик в ледовом дворце чувствует себя более комфортно.

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