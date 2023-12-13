В КХЛ рассказали, как введение Fan ID в РПЛ повлияло на посещаемость в хоккее

Вице-президент чемпионат КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос о том, стало ли больше болельщиков на матчах лиги из-за появления Fan ID в футболе.

«Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика.

Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием.

Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идет серьезная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растет интерес к этому спорту.

Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка», – сказал Каменский.