В КХЛ рассказали, как введение Fan ID в РПЛ повлияло на посещаемость в хоккее

Вице-президент чемпионат КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос о том, стало ли больше болельщиков на матчах лиги из-за появления Fan ID в футболе.
«Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика.
Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием.
Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идет серьезная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растет интерес к этому спорту.
Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка», – сказал Каменский.
- Сейчас Fan ID обязателен для посещения матчей РПЛ.
- Активные болельщики многих клубов игнорируют посещение стадиона из-за необходимости обязательного использования карты болельщика.
Источник: Legalbet