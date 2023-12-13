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Мостовой: «Ни один из клубов не выходил со мной на контакт»

13 декабря 2023, 08:16
4

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность быть помощником кого-либо из тренеров в процессе обучения в академии РФС.

– В прессе то и дело возникают слухи, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера того или иного клуба. Из последнего – «Енисей». Так ли это?

– Не слышал о подобном. Ни один из клубов не выходил со мной на контакт. Но тут надо понимать следующее: во время обучения я не могу быть главным тренером, но могу быть помощником. Если что, я готов, буду сидеть на скамейке, помогать.

– Как идет ваше обучение?

– Нормально. Все хорошо, как и у любого человека, кто провел столько лет в футболе.

Сергей Овчинников ставит вас в пример.

– И правильно делает. Вот был бы Мостовой еще лет на 15 моложе, другое дело (смеется).

  • С конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
  • 55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
  • Пока он тренировал только в Медиалиге.

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Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Цугундeр
1702445820
Зашквар патамушта.
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E5
1702451813
странно ..
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hdiddjkdn@mail.ru
1702452953
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sochi-2013
1702458556
а из цирка звонки были?
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