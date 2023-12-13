Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мостовой: «Ни один из клубов не выходил со мной на контакт»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность быть помощником кого-либо из тренеров в процессе обучения в академии РФС.

    – В прессе то и дело возникают слухи, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера того или иного клуба. Из последнего – «Енисей». Так ли это?

    – Не слышал о подобном. Ни один из клубов не выходил со мной на контакт. Но тут надо понимать следующее: во время обучения я не могу быть главным тренером, но могу быть помощником. Если что, я готов, буду сидеть на скамейке, помогать.

    – Как идет ваше обучение?

    – Нормально. Все хорошо, как и у любого человека, кто провел столько лет в футболе.

    Сергей Овчинников ставит вас в пример.

    – И правильно делает. Вот был бы Мостовой еще лет на 15 моложе, другое дело (смеется).

    • С конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
    • 55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Пока он тренировал только в Медиалиге.

    Новости по теме
    Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной» 8
    Деограсия согласился принять Мостового на стажировку
    Мостовой назвал трех игроков РПЛ с потенциалом заиграть в Европе 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      [email protected] 31 минуту назад

      Ставки на Спорт/

      Заработок на И н с а й д а х по Футбольным Событиям/

      1 0 0 % Ставки/

      Пишите ;

      [email protected]

      (Почту Записывайте сразу)

      Пример ;

      Футбол ЛЧ Азии 11:00
      Кая - Инчхон Юнайтед
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кф 2,00

      (На данное событие есть Большой Кф, пишите)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      E5 50 минут назад

      странно ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Цугундeр 2 часа назад

      Зашквар патамушта.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+