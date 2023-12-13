Мостовой: «Ни один из клубов не выходил со мной на контакт»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность быть помощником кого-либо из тренеров в процессе обучения в академии РФС.

– В прессе то и дело возникают слухи, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера того или иного клуба. Из последнего – «Енисей». Так ли это?

– Не слышал о подобном. Ни один из клубов не выходил со мной на контакт. Но тут надо понимать следующее: во время обучения я не могу быть главным тренером, но могу быть помощником. Если что, я готов, буду сидеть на скамейке, помогать.

– Как идет ваше обучение?

– Нормально. Все хорошо, как и у любого человека, кто провел столько лет в футболе.

– Сергей Овчинников ставит вас в пример.

– И правильно делает. Вот был бы Мостовой еще лет на 15 моложе, другое дело (смеется).