Мостовой: «Ни один из клубов не выходил со мной на контакт»

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Футбол ЛЧ Азии 11:00
Кая - Инчхон Юнайтед
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,00
(На данное событие есть Большой Кф, пишите)
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность быть помощником кого-либо из тренеров в процессе обучения в академии РФС.
– В прессе то и дело возникают слухи, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера того или иного клуба. Из последнего – «Енисей». Так ли это?
– Не слышал о подобном. Ни один из клубов не выходил со мной на контакт. Но тут надо понимать следующее: во время обучения я не могу быть главным тренером, но могу быть помощником. Если что, я готов, буду сидеть на скамейке, помогать.
– Как идет ваше обучение?
– Нормально. Все хорошо, как и у любого человека, кто провел столько лет в футболе.
– Сергей Овчинников ставит вас в пример.
– И правильно делает. Вот был бы Мостовой еще лет на 15 моложе, другое дело (смеется).
- С конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
- 55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
- Пока он тренировал только в Медиалиге.