Защитник «Спартака» Чернов рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год

Никита Чернов поделился новогодними традициями своей семьи.
Также защитник «Спартака» раскрыл планы на зимний отпуск.
«Планы на Новый год? Отдохнуть! Полетим куда-то. Хочется побольше времени провести с семьей. У меня маленькая дочка, хочется и ей внимание уделять.
Какие традиции на Новый год? Бросать бумажки в бокал шампанского под бой курантов. Почти всегда успеваю. Главное, маленькую бумажку подготовить и правильно загадать желание», – рассказал Чернов.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Чернов в этом сезоне сделал 1 ассист в 13 матчах.
Источник: Metaratings