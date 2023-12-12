Глава «Зенита» Медведев рассказал, как избавиться от «снежных» матчей в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев знает, как избежать проведения игр чемпионата России в условиях сильного снегопада.

– Я уже сказал, что если бы у нас два стадиона с крышами было, при наличии Ростова, Краснодара, Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.

Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» думают о том, чтобы сделать крышу, это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят (затраты), пускай не за один или за три года.

– Проблему зимнего футбола нужно решать сейчас?

– Да.