Глава «Зенита» Медведев рассказал, как избавиться от «снежных» матчей в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев знает, как избежать проведения игр чемпионата России в условиях сильного снегопада.
– Я уже сказал, что если бы у нас два стадиона с крышами было, при наличии Ростова, Краснодара, Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.
Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» думают о том, чтобы сделать крышу, это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят (затраты), пускай не за один или за три года.
– Проблему зимнего футбола нужно решать сейчас?
– Да.
- В 17-м туре РПЛ «снежные» матчи пришлось проводить в Москве.
- Тогда ЦСКА принимал «Ростов» (2:0), а «Локомотив» играл с «Зенитом» (3:1).
- За неделю до этого «Спартак» встречался с «Балтикой» в Калининграде в аналогичных условиях.
Источник: «Матч ТВ»