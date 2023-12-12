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  • Глава «Зенита» Медведев рассказал, как избавиться от «снежных» матчей в РПЛ

Глава «Зенита» Медведев рассказал, как избавиться от «снежных» матчей в РПЛ

12 декабря 2023, 14:47
40

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев знает, как избежать проведения игр чемпионата России в условиях сильного снегопада.

– Я уже сказал, что если бы у нас два стадиона с крышами было, при наличии Ростова, Краснодара, Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.

Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» думают о том, чтобы сделать крышу, это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят (затраты), пускай не за один или за три года.

– Проблему зимнего футбола нужно решать сейчас?

– Да.

  • В 17-м туре РПЛ «снежные» матчи пришлось проводить в Москве.
  • Тогда ЦСКА принимал «Ростов» (2:0), а «Локомотив» играл с «Зенитом» (3:1).
  • За неделю до этого «Спартак» встречался с «Балтикой» в Калининграде в аналогичных условиях.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (40)
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ilichkadr
1702382988
Как ни странно это звучит, но Медведев прав. Соорудить пластиковую самозакрывающуюся крышу много ума и денег иметь не надо.
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Kollljan
1702385273
За зимнюю паузу сделать всем крыши над стадионами. У кого крыши нет - вон из РПЛ! В РПЛ команды только с крышами!!!
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saf05
1702389491
Газ и нефть народное достояние, вот пускай эти монстры и потрудяться на благо народа
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Garrincha58
1702391343
сейчас самое время не покупать дорогих легионеров, а все средства направить на реконструкции стадионов и вложения в Дюсш, а господин Медведев и не только он пачками скупают иноземцев и платят им миллионы главное не заслуженные и не понятно для данного времени зачем?, чтобы потешить себя выиграть РПЛ или ещё хуже кубок
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BVG4
1702393701
А в Грозном на Ахмат арене снегопады и морозы что, бывают чаще чем в Ростове на Дону? Кстати и в Первой лиге Махачкала там уже "на выданьи" Вот вам и доп. две "тепленькиз арены.....
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Ziklop
1702396762
развалит этот деятель клуб!
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VVM1964
1702419609
Читаю комменты и охрениваю - вы бюджет на следующий год посмотрите, сокращение на все соц. программы, медицину, образование, ЖКХ, ... а вам крыши на стадионах подайте - денег нет и вы держитесь !!! (((
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