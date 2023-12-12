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    • Глава «Зенита» Медведев рассказал, как избавиться от «снежных» матчей в РПЛ

    Глава «Зенита» Медведев рассказал, как избавиться от «снежных» матчей в РПЛ

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев знает, как избежать проведения игр чемпионата России в условиях сильного снегопада.

    – Я уже сказал, что если бы у нас два стадиона с крышами было, при наличии Ростова, Краснодара, Сочи мы могли бы составить календарь таким образом, чтобы не играть под снегом никогда.

    Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» думают о том, чтобы сделать крышу, это не настолько катастрофически дорого. Дополнительные зрители, которые придут на футбол в комфортных условиях, окупят (затраты), пускай не за один или за три года.

    – Проблему зимнего футбола нужно решать сейчас?

    – Да.

    • В 17-м туре РПЛ «снежные» матчи пришлось проводить в Москве.
    • Тогда ЦСКА принимал «Ростов» (2:0), а «Локомотив» играл с «Зенитом» (3:1).
    • За неделю до этого «Спартак» встречался с «Балтикой» в Калининграде в аналогичных условиях.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +18235

      Garrincha58 19 минут назад

      сейчас самое время не покупать дорогих легионеров, а все средства направить на реконструкции стадионов и вложения в Дюсш, а господин Медведев и не только он пачками скупают иноземцев и платят им миллионы главное не заслуженные и не понятно для данного времени зачем?, чтобы потешить себя выиграть РПЛ или ещё хуже кубок

      0
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      Рейтинг: +668

      saf05 50 минут назад

      Газ и нефть народное достояние, вот пускай эти монстры и потрудяться на благо народа

      0
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      Рейтинг: +809

      TIMOTHY 1 час назад

      Хозяйственник! Вот поэтому у Зенита все грамотно поставлено и селекция тоже! Тренеров не меняют как в Спартаке каждые три месяца

      5
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      Рейтинг: +1506

      Krics > TIMOTHY 1 час назад

      Писец,за счёт бюджета города построили стадион,хозяйственник, сколько бабла у блокадников стоили,пробовать газ внутри страны дороже,чем экспорт в Китай,высший класс маркетинга,при адекватном руководстве дворником не возьмут ,но Озеро,ихмо.

      2
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      Рейтинг: +1513

      Номэд > Krics 1 час назад

      Тимоти, это местный дурачок! В его понятии, медведев лично сам построил и за свои деньги баклан-арену.

      0
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      Рейтинг: +1506

      Krics > Номэд 1 час назад

      О , извините, прошу прощения,я сужу в меру своей испорченности,адекватные поймут,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +6999

      fakeid > Номэд 57 минут назад

      есличо, медведев пришёл в клуб, когда стадион уже 2 года находился в эксплуатации.

      2
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      Рейтинг: +4376

      Kollljan 2 часа назад

      За зимнюю паузу сделать всем крыши над стадионами. У кого крыши нет - вон из РПЛ! В РПЛ команды только с крышами!!!

      2
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      Рейтинг: +1513

      Номэд > Kollljan 1 час назад

      И наконец-то, все уже давно об этом мечтают, вшивые разделятся на два состава и будут играть в своем личном чемпионате под крышей дома своего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20915

      ilichkadr 2 часа назад

      Как ни странно это звучит, но Медведев прав. Соорудить пластиковую самозакрывающуюся крышу много ума и денег иметь не надо.

      3
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      Рейтинг: +1506

      Krics > ilichkadr 1 час назад

      Что нам стоит,дом построить, только вырыть котлован,про футбол не говорю,но строитель точно каждый,кто раз в жизни видел ,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +1506

      Krics > ilichkadr 1 час назад

      Вот когда промолчал,сошел за умного,стадион не теплица,ихмо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20915

      ilichkadr > Krics 1 час назад

      Не нужен здесь котлован. Нужны мозги, чтобы провести качественное техническое обследование конструкций фасадов и кровли имеющегося стадиона, чтобы ответить можно соорудить крышу или нет.
      Остальное, как говорится, дело профессионалов-строителей.

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      Рейтинг: +495

      mikatv > ilichkadr 1 час назад

      Вот нигде в мире-то не догадались дураки. Сразу строят с закрывающейся. Надо будет будет Баварии посоветовать и Копенгагену. Всех дел-то - пластик в хозяйственном купить.

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      Рейтинг: +20915

      ilichkadr > Krics 1 час назад

      Читай ниже, твою реплику приму к сведению.

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      Рейтинг: +1506

      Krics > ilichkadr 1 час назад

      Ты относишь себя к профессионалам строителям?

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      Рейтинг: +1506

      Krics > Krics 1 час назад

      Не буду умничать,последний раз общаюсь с Вами лично,про снеговую нагрузку что-нибудь слышали? Имхо.

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      Рейтинг: +20915

      ilichkadr > mikatv 1 час назад

      Ага, пластик образно сказано. Если не нравится пластик, назови полимерным материалом. Смеяться разрешается.............

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      Рейтинг: +20915

      ilichkadr > Krics 1 час назад

      Нет, не отношу, но прежде чем брякнуть кое-что почитал.
      Если ты про кладку кирпичей, то угол сложить могу, хотя и не строитель.
      Ты-то умеешь кирпичи класть, а Krics?

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      Рейтинг: +20915

      ilichkadr > Krics 1 час назад

      Про снеговую нагрузку это к тепличникам. Если технологии, где снег не залёживается.

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      Рейтинг: +1506

      Krics > ilichkadr 1 час назад

      Вот с тобой понятно,кладут знаешь где ,а угол завязывают,ихмо.

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      Рейтинг: +931

      lejnin > ilichkadr 1 час назад

      Это взять в аренду стадион с готовой крышей за 1 рубль ума много не надо...а переделывать уже готовые конструкции за свои деньги не каждая команда не только в России, в мире себе сможет позволить

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