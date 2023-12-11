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  • Сперцян рассказал, что сделает в первую очередь, если «Краснодар» станет чемпионом

Сперцян рассказал, что сделает в первую очередь, если «Краснодар» станет чемпионом

11 декабря 2023, 16:32
5

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян первым делом поздравит владельца клуба в случае победы в РПЛ.

«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича [Галицкого]», – сказал Сперцян.

  • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
  • В активе южан 38 очков в 18 турах, отрыв от «Зенита» – 2 балла.
  • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Галицкий Сергей
Комментарии (5)
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Dusheguboff
1702302805
Проснётся
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portero
1702303056
Остался пустяк.... А там можешь и напиться на радостях, уснуть счастливым или проснуться..... (как тут советует совсем не товарищ)
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the teacher
1702303921
Блат, началось, да помолчи ты и сойдёшь за умного! От всей души желаю Краснодару победы, но настолько заранее обсуждать что сделает если выиграет это конечно пздц
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knikos
1702316299
Медведь ещё живой , а шкуру уже делим ... Плохая примета ...
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