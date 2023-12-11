Сперцян рассказал, что сделает в первую очередь, если «Краснодар» станет чемпионом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян первым делом поздравит владельца клуба в случае победы в РПЛ.

«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича [Галицкого]», – сказал Сперцян.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

В активе южан 38 очков в 18 турах, отрыв от «Зенита» – 2 балла.

Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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