Сперцян рассказал, что сделает в первую очередь, если «Краснодар» станет чемпионом

Остался пустяк....
А там можешь и напиться на радостях, уснуть счастливым или проснуться..... (как тут советует совсем не товарищ)
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян первым делом поздравит владельца клуба в случае победы в РПЛ.
«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича [Галицкого]», – сказал Сперцян.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- В активе южан 38 очков в 18 турах, отрыв от «Зенита» – 2 балла.
- Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.