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    • Сперцян рассказал, что сделает в первую очередь, если «Краснодар» станет чемпионом

    Сперцян рассказал, что сделает в первую очередь, если «Краснодар» станет чемпионом

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян первым делом поздравит владельца клуба в случае победы в РПЛ.

    «Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича [Галицкого]», – сказал Сперцян.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • В активе южан 38 очков в 18 турах, отрыв от «Зенита» – 2 балла.
    • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69554

      portero 2 минуты назад

      Остался пустяк....
      А там можешь и напиться на радостях, уснуть счастливым или проснуться..... (как тут советует совсем не товарищ)

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      Рейтинг: +40

      Dusheguboff 6 минут назад

      Проснётся

      0
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