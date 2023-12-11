«Балтика» рассталась с гендиректором, при котором клуб вышел в РПЛ

«Балтика» объявила об уходе генерального директора Кирилла Волженкина со своего поста.

«Кирилл Волженкин, возглавлявший наш клуб на протяжении последних двух лет, покидает «Балтику» по собственному желанию.

Кирилл Сергеевич приехал в Калининград в январе 2019 года на должность советника генерального директора. В августе 2021 года решением совета директоров возглавил «Балтику»

Именно под непосредственным руководством Кирилла Волженкина клуб сделал то, чем его болельщики и вся Калининградская область жила последние 25 лет – мы вернулись в РПЛ.

При Кирилле Сергеевиче была выстроена полноценная футбольная вертикаль: открыт фарм-клуб «Балтика-БФУ им. И. Канта», выступающий во Второй лиге, а в нынешнем сезоне лучшая калининградская молодежь дебютировала в турнире МФЛ. За время работы Волженкина ЦПМФ «Балтики» получил статус Академии РФС. Инфраструктура клуба была значительно улучшена.

Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за все, что было сделано на благо «Балтики» и всего Калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-лигу!» – говорится в сообщении клуба.