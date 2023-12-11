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    • «Балтика» рассталась с гендиректором, при котором клуб вышел в РПЛ

    «Балтика» рассталась с гендиректором, при котором клуб вышел в РПЛ

    «Балтика» объявила об уходе генерального директора Кирилла Волженкина со своего поста.

    «Кирилл Волженкин, возглавлявший наш клуб на протяжении последних двух лет, покидает «Балтику» по собственному желанию.

    Кирилл Сергеевич приехал в Калининград в январе 2019 года на должность советника генерального директора. В августе 2021 года решением совета директоров возглавил «Балтику»

    Именно под непосредственным руководством Кирилла Волженкина клуб сделал то, чем его болельщики и вся Калининградская область жила последние 25 лет – мы вернулись в РПЛ.

    При Кирилле Сергеевиче была выстроена полноценная футбольная вертикаль: открыт фарм-клуб «Балтика-БФУ им. И. Канта», выступающий во Второй лиге, а в нынешнем сезоне лучшая калининградская молодежь дебютировала в турнире МФЛ. За время работы Волженкина ЦПМФ «Балтики» получил статус Академии РФС. Инфраструктура клуба была значительно улучшена.

    Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за все, что было сделано на благо «Балтики» и всего Калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-лигу!» – говорится в сообщении клуба.

    • «Балтика» находится в зоне вылета РПЛ с 13 очками после 18 туров.
    • До нынешнего сезона калининградцы выступали в элитном дивизионе российского футбола в 1996–1998 годах.

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Балтика»

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    Сегодня, 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2831

      моэм 56 минут назад

      Судя по огромному объёму работы проделанной работы , Волженкин " пахал как лошадь " ....и теперь его выбрасывают , чтобы на готовенькое поставить чиновника Измайлова .... ЧИНОВНИКА , а значит умельца всё развалить .

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