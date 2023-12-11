Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов разобрал матч «Краснодар» — ЦСКА

11 декабря 2023, 08:01
4

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что лидеру РПЛ «Краснодару» будет непросто сохранить позицию в тройке сильнейших.

«Встреча держала в напряжении до самого конца. Команды показали содержательный футбол в последний день чемпионата перед перерывом.

Если пользоваться шахматной терминологией, то клубы должны были фиксировать гроссмейстерскую ничью, так как на победу никто не наиграл. Но футболисты ЦСКА допустили в концовке обидный зевок.

В этой встрече могли спокойно побеждать и игроки московского клуба. Они также создали два опасных момента: Чалов пробил с разворота, а Файзулаев не смог попасть в створ ворот с ближней дистанции. Подвела реализация.

Безусловно, Никита Кривцов внес весомый вклад в успех «Краснодара», но больше приз лучшему игроку матча заслужил Матвей Сафонов. Он явно выручил в концовке, а также уверенно действовал во время выходов из створа.

В моменте со взятием ворот «Краснодару» повезло. Непонятно, как в этой ситуации не смогли разобраться игроки ЦСКА. Но Владимир Ивич и его команда все равно молодцы, что уходят на зимнюю паузу в статусе лидера.

Говорить о полноценной заявке на чемпионство от «быков» пока слишком рано. Галицкий и весь город это заслужили, и если титул удастся завоевать, то это будет настоящий праздник.

Но о серьезных перспективах можно было бы говорить, если бы клуб сохранил преимущество в семь очков, которое у него было еще недавно. Вполне вероятно, что встреча второго круга с «Зенитом» в Краснодаре станет определяющей с точки зрения борьбы за чемпионство.

«Быкам» придется тяжело не только в борьбе за первое место, но даже и за призовую позицию. Любые медали будут для них успехом, ведь еще 5-6 команд способны потеснить «Краснодар» из тройки сильнейших. Сейчас руководству важно правильно замотивировать футболистов на оставшиеся 12 туров. У Галицкого не должно возникнуть с этим проблем.

Карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то сейчас угрожает, несмотря на восьмое место по итогам 18 туров. От бронзы «красно-синих» отделяет всего четыре очка. Костяк команды формировался уже по ходу сезона, что наложило отпечаток на результаты.

У тренера армейцев просто не было нормальной паузы, чтобы поставить свой фирменный футбол. Уже после окончания чемпионата можно будет делать какие-то выводы. Сейчас игрокам и тренерам ЦСКА предстоит проделать большую работу», – написал Бубнов.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров.
  • ЦСКА занимает восьмую позицию с 28 очками.

Еще по теме:
Ловчев назвал виновного в пропущенном ЦСКА голе от «Краснодара» 4
Хабиб сфотографировался с Галицким и Ивичем после победы «Краснодара» над ЦСКА
Победа над ЦСКА стала 300-й в истории «Краснодара»
Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mamba9090909
1702277022
"В моменте со взятием ворот «Краснодару» повезло.............." - везёт тому, кто везёт.
Ответить
Красногвардейчик
1702280257
Согласен с Бубой.....поражение ЦСКА заслуга самих армейцев, но не заслуга Краснодара. ЦСКА решать нужно было всё в первом тайме
Ответить
zigbert
1702296416
Бубнов прав, определяющей игрой за чемпионство будет матч Краснодар-Зенит.
Ответить
Главные новости
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
1
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
5
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
7
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Все новости
Все новости
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
4
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
10
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+