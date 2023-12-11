Бубнов разобрал матч «Краснодар» — ЦСКА

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что лидеру РПЛ «Краснодару» будет непросто сохранить позицию в тройке сильнейших.

«Встреча держала в напряжении до самого конца. Команды показали содержательный футбол в последний день чемпионата перед перерывом.

Если пользоваться шахматной терминологией, то клубы должны были фиксировать гроссмейстерскую ничью, так как на победу никто не наиграл. Но футболисты ЦСКА допустили в концовке обидный зевок.

В этой встрече могли спокойно побеждать и игроки московского клуба. Они также создали два опасных момента: Чалов пробил с разворота, а Файзулаев не смог попасть в створ ворот с ближней дистанции. Подвела реализация.

Безусловно, Никита Кривцов внес весомый вклад в успех «Краснодара», но больше приз лучшему игроку матча заслужил Матвей Сафонов. Он явно выручил в концовке, а также уверенно действовал во время выходов из створа.

В моменте со взятием ворот «Краснодару» повезло. Непонятно, как в этой ситуации не смогли разобраться игроки ЦСКА. Но Владимир Ивич и его команда все равно молодцы, что уходят на зимнюю паузу в статусе лидера.

Говорить о полноценной заявке на чемпионство от «быков» пока слишком рано. Галицкий и весь город это заслужили, и если титул удастся завоевать, то это будет настоящий праздник.

Но о серьезных перспективах можно было бы говорить, если бы клуб сохранил преимущество в семь очков, которое у него было еще недавно. Вполне вероятно, что встреча второго круга с «Зенитом» в Краснодаре станет определяющей с точки зрения борьбы за чемпионство.

«Быкам» придется тяжело не только в борьбе за первое место, но даже и за призовую позицию. Любые медали будут для них успехом, ведь еще 5-6 команд способны потеснить «Краснодар» из тройки сильнейших. Сейчас руководству важно правильно замотивировать футболистов на оставшиеся 12 туров. У Галицкого не должно возникнуть с этим проблем.

Карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то сейчас угрожает, несмотря на восьмое место по итогам 18 туров. От бронзы «красно-синих» отделяет всего четыре очка. Костяк команды формировался уже по ходу сезона, что наложило отпечаток на результаты.

У тренера армейцев просто не было нормальной паузы, чтобы поставить свой фирменный футбол. Уже после окончания чемпионата можно будет делать какие-то выводы. Сейчас игрокам и тренерам ЦСКА предстоит проделать большую работу», – написал Бубнов.