Защитник ЦСКА Дивеев продолжит реабилитацию в ОАЭ

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе реабилитации после травмы защитника Игоря Дивеева.

«Игорь Дивеев с нашим специалистом по физической реабилитации Игорем Степановым сегодня улетели в ОАЭ, где продолжат подготовку на хороших полях, чтобы Игорь смог максимально быстро влиться в общую группу зимой», – сказал Безуглов.