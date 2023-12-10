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    Защитник ЦСКА Дивеев продолжит реабилитацию в ОАЭ

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе реабилитации после травмы защитника Игоря Дивеева.

    «Игорь Дивеев с нашим специалистом по физической реабилитации Игорем Степановым сегодня улетели в ОАЭ, где продолжат подготовку на хороших полях, чтобы Игорь смог максимально быстро влиться в общую группу зимой», – сказал Безуглов.

    • В текущем сезоне Дивеев провел лишь одну встречу за ЦСКА. Это случилось в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пен. – 5:4). Защитник сыграл 45 минут и был заменен после перерыва.
    • Летом Дивеев перенес операцию на голеностопном суставе.

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    Источник: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

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