Смотреть прямую трансляцию матча «Тотенхэм» против «Ньюкасла», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тотенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Биссума, Хиль, Ло Чельсо, Кулушевски, Сарр, Джонсон.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Жоэлинтон, Гимарайнс, Майли, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тотенхэм» – «Ньюкасл»