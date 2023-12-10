Смотреть прямую трансляцию матча «Тотенхэм» против «Ньюкасла», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Тотенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Биссума, Хиль, Ло Чельсо, Кулушевски, Сарр, Джонсон.
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Жоэлинтон, Гимарайнс, Майли, Гордон, Исак, Алмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тотенхэм» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»