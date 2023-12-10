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    • «Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    «Барселона» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Жироны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кристинсен, Кунде, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Левандовски, Рафинья, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    «Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Блинд, Коуту, Гарсия, Лопес, Цыганков, Гарсия, Савио, Мартин, Довбик.

    Главный тренер: Мигель

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Жирона»

    Барселона-Жирона смотреть онлайн 10 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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