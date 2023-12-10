Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Жироны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кристинсен, Кунде, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Левандовски, Рафинья, Феликс.

Главный тренер: Хави

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Блинд, Коуту, Гарсия, Лопес, Цыганков, Гарсия, Савио, Мартин, Довбик.

Главный тренер: Мигель

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Жирона»