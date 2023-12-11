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    • Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»

    Анчелотти прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на результат матча 16-го тура Примеры между «Барселоной» и «Жироной».

    • «Барса» дома проиграла со счетом 2:4.
    • «Жирона» благодаря победе обошла «Реал» и стала единоличным лидером испанского чемпионата.

    «Был очень зрелищный матч, команды играли без тактики. «Жирона» была лучше и точнее.

    И здесь я должен остановиться, потому что не могу критиковать соперников. Мне понравился матч, он был ярким.

    Удивляет способность «Жироны» находиться на этом уровне, демонстрировать такие качества и характер», – сказал Анчелотти.

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    Источник: AS

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    11.12.2023 23:25
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