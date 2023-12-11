Примера. «Барселона» проиграла дома «Жироне» (2:4) и отстает от 1-го места на 7 очков

«Барселона» в 16-м туре Примеры уступила дома «Жироне». У хозяев забили Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.

«Жирона» поднялась на первое место. «Барселона» отстает на семь очков.

«Барселона» впервые уступила «Жироне».

Испания. Примера. 16-й тур

Барселона – Жирона – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Довбик, 12; 1:1 – Левандовски, 19; 1:2 – Гутьеррес, 40; 1:3 – Валери, 80; 2:3 – Гюндоган, 90+2; 2:4 – Стуани, 90+5.

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