Примера. «Барселона» проиграла дома «Жироне» (2:4) и отстает от 1-го места на 7 очков

Жирона лидирует и продолжает обыгрывать топ-клубы Испании. Случайным это лидерство не назовешь ведь не за горами середина чемпионата.
«Барселона» в 16-м туре Примеры уступила дома «Жироне». У хозяев забили Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.
«Жирона» поднялась на первое место. «Барселона» отстает на семь очков.
«Барселона» впервые уступила «Жироне».
Испания. Примера. 16-й тур
Барселона – Жирона – 2:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Довбик, 12; 1:1 – Левандовски, 19; 1:2 – Гутьеррес, 40; 1:3 – Валери, 80; 2:3 – Гюндоган, 90+2; 2:4 – Стуани, 90+5.