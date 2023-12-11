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    • Примера. «Барселона» проиграла дома «Жироне» (2:4) и отстает от 1-го места на 7 очков

    Примера. «Барселона» проиграла дома «Жироне» (2:4) и отстает от 1-го места на 7 очков

    «Барселона» в 16-м туре Примеры уступила дома «Жироне». У хозяев забили Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган.

    «Жирона» поднялась на первое место. «Барселона» отстает на семь очков.

    «Барселона» впервые уступила «Жироне».

    Испания. Примера. 16-й тур

    Барселона – Жирона – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Довбик, 12; 1:1 – Левандовски, 19; 1:2 – Гутьеррес, 40; 1:3 – Валери, 80; 2:3 – Гюндоган, 90+2; 2:4 – Стуани, 90+5.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2023 01:00
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103331

      zigbert 11 декабря, 19:54

      Жирона лидирует и продолжает обыгрывать топ-клубы Испании. Случайным это лидерство не назовешь ведь не за горами середина чемпионата.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3912

      alefreddy > zigbert 11 декабря, 20:01

      а там глядишь и спонсоры подтянутся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6351

      Дядя Серёжа 11 декабря, 11:26

      Играют будто у них ставки на тотализаторе... плакала моя ставочка...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6658

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 декабря, 17:09

      Ставь на Спартака

      0
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      ...
      Рейтинг: +3912

      alefreddy > subbotaspartak 11 декабря, 20:00

      и опять заплачет ставка при нестабильности

      0
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      ...
      Рейтинг: +2488

      Айболид > Дядя Серёжа 11 декабря, 20:41

      И Бавария наверно "случайно" пятюню от Айнтрахта выхватила ) А М.Ю. дома трёху получил от Бормута .
      Там реально либо "буки" при делах , либо игроки уже в отпуск "ушли" .

      0
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      Рейтинг: +1399

      JIEGEHDA > Айболид 12 декабря, 00:10

      В отпуск они не идут . Кроме наших в такое время в отпуск никто не идёт. Тем более у АПЛ туры даже на новый год

      0
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      Рейтинг: +51

      Al Dagistani 11 декабря, 10:51

      Хави такой тупой тренер) выкинуть его нужно, Феликс рафинья которые игру делали моменты и тд, из заменить на ребенка и бревно и все атака умерла

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15200

      Skull_Boy 11 декабря, 10:05

      Лавочники из Челси дают результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2179

      almanev 11 декабря, 08:39

      Жирона, которая хочет стать Лестером

      1
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      Рейтинг: +69567

      portero 11 декабря, 08:02

      Жирона в этом году будет выше, в Каталонии и за неё порадуются.
      А Хави похоже на выход отправят, хотя там явно перестройка команды идёт и не закончить её за пару сезонов....

      2
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      Рейтинг: +1399

      JIEGEHDA > portero 11 декабря, 09:27

      По поводу перестройки согласен . Но вчера проиграл Хави а не Барса . Игра шла . Шла до гола. И Феликс и Рафинья пытались и пробовались . Причем Рафа просрал два момента чистых , но Хави решил заменить их обоих вместе на "16-го Ямаля и ТОРРРРРРЕСА"! и всё. А потом он вообще заменил Пе.дри который делал игру в центре держал мяч. А не Гюндогана который заметь с 7-ой попытки пробил в ворота и забил

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Evgenijgerasimov607@gmail 11 декабря, 07:51

      От моей Барсы осталось только название...

      1
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