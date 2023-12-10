В воскресенье, 10 декабря, в 23:00 по московскому времени «Барселона» сыграет дома с «Жироной» в рамках 16-го тура Примеры.

«Барселона»

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры после 15 туров с 34 очками. Команда одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Забито 28 голов, пропущено 14.

«Жирона»

«Жирона» идет на втором месте в Примере, опережая «Барселону» на 1 очко. Команда набрала 38 очков в 15 турах чемпионата Испании. «Жирона» одержала 12 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Забито 34 гола, пропущено 18.

Личные встречи

В прошлых пяти встречах между «Барселоной» и «Жироной» были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Барселона» – «Жирона»

Несмотря на турнирное положение команд, букмекеры считают фаворитом «Барселону». Мы не рискнем ставить на исход в этом матче, но предположим, что в игре будет забито много голов. Наши варианты ставок: ТБ 2.5 (1.40), обе забьют (1.54).