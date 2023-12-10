В воскресенье, 10 декабря, в 23:00 по московскому времени «Барселона» сыграет дома с «Жироной» в рамках 16-го тура Примеры.
«Барселона»
«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры после 15 туров с 34 очками. Команда одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Забито 28 голов, пропущено 14.
«Жирона»
«Жирона» идет на втором месте в Примере, опережая «Барселону» на 1 очко. Команда набрала 38 очков в 15 турах чемпионата Испании. «Жирона» одержала 12 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Забито 34 гола, пропущено 18.
Личные встречи
В прошлых пяти встречах между «Барселоной» и «Жироной» были зафиксированы следующие результаты:
- 10.04.23 «Барселона» – «Жирона» 0:0;
- 28.01.23 «Жирона» – «Барселона» 0:1;
- 24.07.21 «Барселона» – «Жирона» 3:1;
- 16.09.20 «Барселона» – «Жирона» 3:1;
- 06.03.19 «Барселона» – «Жирона» 0:1.
Прогноз на матч «Барселона» – «Жирона»
Несмотря на турнирное положение команд, букмекеры считают фаворитом «Барселону». Мы не рискнем ставить на исход в этом матче, но предположим, что в игре будет забито много голов. Наши варианты ставок: ТБ 2.5 (1.40), обе забьют (1.54).