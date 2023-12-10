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    • «Барселона» – «Жирона»: прогноз на матч 16 тура Примеры, 10 декабря

    «Барселона» – «Жирона»: прогноз на матч 16 тура Примеры, 10 декабря

    В воскресенье, 10 декабря, в 23:00 по московскому времени «Барселона» сыграет дома с «Жироной» в рамках 16-го тура Примеры.

    «Барселона»

    «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры после 15 туров с 34 очками. Команда одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Забито 28 голов, пропущено 14.

    «Жирона»

    «Жирона» идет на втором месте в Примере, опережая «Барселону» на 1 очко. Команда набрала 38 очков в 15 турах чемпионата Испании. «Жирона» одержала 12 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Забито 34 гола, пропущено 18.

    Личные встречи

    В прошлых пяти встречах между «Барселоной» и «Жироной» были зафиксированы следующие результаты:

    • 10.04.23 «Барселона» – «Жирона» 0:0;
    • 28.01.23 «Жирона» – «Барселона» 0:1;
    • 24.07.21 «Барселона» – «Жирона» 3:1;
    • 16.09.20 «Барселона» – «Жирона» 3:1;
    • 06.03.19 «Барселона» – «Жирона» 0:1.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Жирона»

    Несмотря на турнирное положение команд, букмекеры считают фаворитом «Барселону». Мы не рискнем ставить на исход в этом матче, но предположим, что в игре будет забито много голов. Наши варианты ставок: ТБ 2.5 (1.40), обе забьют (1.54).

    Источник: Бомбардир

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