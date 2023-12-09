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  • «Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют

«Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют

9 декабря 2023, 22:52
13

Матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) стал для «Спартака» последним на домашнем стадионе под названием «Открытие банк Арена». С января сооружение будет называться по-другому.

Права на название отойдут «Лукойлу» и стадион будет называться «Лукойл Арена». Вскоре установят соответствующую вывеску.

  • Стадион эксплуатируется с 2014 года, это будет его 1-е переименование (не считая переименования в 2018-м – «Открытие Арена» на «Открытие банк Арена»).

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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2easy
1702151732
Переименуют наконец-то в гей-арена?
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гууд
1702152290
Вот спартак не считается с традициями! Надо было стадион виде пяточка делать! А название оно и так у них одно и другого не надо!
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VVM1964
1702153877
Всякая шваль вылезла со своими остротами !!! - Один свои мечты озвучивает ( запрещенные законодательством РФ ), второй в зеркало давно не смотрелся, ну а третий просто мууд** !!! (((
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vladdimir1989
1702161219
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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моэм
1702185415
Можно было бы , хотя бы меленькими буковками , вставить слово СПАРТАК ????....слово то вроде как популярное или так себе ?.....или слово СПАРТАК недостойно стоять рядом со словом лукойл ?
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Toomans
1702199215
Мне кажется, эти переименования стадиона в какой-то фарс превращаются. Будто бы становятся самоцелью. Лучше бы в клуб вложились.
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