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    • «Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют

    «Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют

    Матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) стал для «Спартака» последним на домашнем стадионе под названием «Открытие банк Арена». С января сооружение будет называться по-другому.

    Права на название отойдут «Лукойлу» и стадион будет называться «Лукойл Арена». Вскоре установят соответствующую вывеску.

    • Стадион эксплуатируется с 2014 года, это будет его 1-е переименование (не считая переименования в 2018-м – «Открытие Арена» на «Открытие банк Арена»).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +37116

      VVM1964 26 минут назад

      Всякая шваль вылезла со своими остротами !!! - Один свои мечты озвучивает ( запрещенные законодательством РФ ), второй в зеркало давно не смотрелся, ну а третий просто мууд** !!! (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      гууд 52 минуты назад

      Вот спартак не считается с традициями! Надо было стадион виде пяточка делать! А название оно и так у них одно и другого не надо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8172

      Semenycch 54 минуты назад

      Горе народная команда на нефтяной игле?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5065

      шахта Заполярная > Semenycch 13 минут назад

      А ты на умственном голодании

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      2easy 1 час назад

      Переименуют наконец-то в гей-арена?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5065

      шахта Заполярная > 2easy 13 минут назад

      Оставь при себе свои влажные мечты, клон педикулезный.

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