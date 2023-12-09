«Спартак» провел последний матч на «Открытие Арене» – стадион в январе переименуют

Матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) стал для «Спартака» последним на домашнем стадионе под названием «Открытие банк Арена». С января сооружение будет называться по-другому.

Права на название отойдут «Лукойлу» и стадион будет называться «Лукойл Арена». Вскоре установят соответствующую вывеску.

Стадион эксплуатируется с 2014 года, это будет его 1-е переименование (не считая переименования в 2018-м – «Открытие Арена» на «Открытие банк Арена»).

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