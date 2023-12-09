Семак поставил «Зениту» оценку за первую часть сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в осенней части сезона.

«Твердую четверку за первую часть сезона поставлю. С учетом травм, адаптации новичков. По ходу сезона меняли схемы, проблем было много. Вылетал Матео Кассьерра, Сергеев. Было много сложностей. Но в целом нормально. Летом я думал, что будет ещe хуже – в плане турнирной таблицы.

Но, думаю, закончили на хорошем уровне. Зимой будет время подготовиться и привести игроков в нужный тонус», – сказал Семак.