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Семак поставил «Зениту» оценку за первую часть сезона

9 декабря 2023, 22:36
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в осенней части сезона.

«Твердую четверку за первую часть сезона поставлю. С учетом травм, адаптации новичков. По ходу сезона меняли схемы, проблем было много. Вылетал Матео Кассьерра, Сергеев. Было много сложностей. Но в целом нормально. Летом я думал, что будет ещe хуже – в плане турнирной таблицы.

Но, думаю, закончили на хорошем уровне. Зимой будет время подготовиться и привести игроков в нужный тонус», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Команда выиграла 5 последних сезонов чемпионата России.
  • «Зенит» ушел в отпуск до января.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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portero
1702150768
Тренерскому штабу трояк с огромным минусом!!!! По игрокам пусть сами разберуться....
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VVM1964
1702154121
"С учетом травм, адаптации новичков", ... бюджета, админресурса, ручного судейства, господдержки - стыдно за Зенит !!! )))
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Пингвины Антарктиды/Толян
1702154216
В основе Зенита на матче с командой Юрана всего 2 (!) россиянина, при этом после вынужденной замены Чистякова - остался один в поле... Это команда Петербурга? Нет, сограждане, это команда Газпрома
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paracetamol
1702154243
А я поставил Семаку тройку с минусом. Команда при нам опустилась до середняка!
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Давид59
1702154999
Я бы поставил твёрдую тройку. Игра неубедительная и трусливая.
Ответить
шахта Заполярная
1702155196
Серожа, тяжело тебе будет если зимой Вендел ну и Клава уйдут, самому придется думать и тренировки проводить.
Ответить
odessakmv
1702163166
по сколькобальной системе?
Ответить
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