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    Семак поставил «Зениту» оценку за первую часть сезона

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в осенней части сезона.

    «Твердую четверку за первую часть сезона поставлю. С учетом травм, адаптации новичков. По ходу сезона меняли схемы, проблем было много. Вылетал Матео Кассьерра, Сергеев. Было много сложностей. Но в целом нормально. Летом я думал, что будет ещe хуже – в плане турнирной таблицы.

    Но, думаю, закончили на хорошем уровне. Зимой будет время подготовиться и привести игроков в нужный тонус», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов чемпионата России.
    • «Зенит» ушел в отпуск до января.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5065

      шахта Заполярная 4 минуты назад

      Серожа, тяжело тебе будет если зимой Вендел ну и Клава уйдут, самому придется думать и тренировки проводить.

      0
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      Рейтинг: +7253

      Давид59 7 минут назад

      Я бы поставил твёрдую тройку. Игра неубедительная и трусливая.

      0
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      Рейтинг: +19654

      paracetamol 20 минут назад

      А я поставил Семаку тройку с минусом. Команда при нам опустилась до середняка!

      0
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      Рейтинг: +68

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 20 минут назад

      В основе Зенита на матче с командой Юрана всего 2 (!) россиянина, при этом после вынужденной замены Чистякова - остался один в поле... Это команда Петербурга? Нет, сограждане, это команда Газпрома

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +37116

      VVM1964 22 минуты назад

      "С учетом травм, адаптации новичков", ... бюджета, админресурса, ручного судейства, господдержки - стыдно за Зенит !!! )))

      1
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      Рейтинг: +8172

      Semenycch 1 час назад

      Все по делу. Я тоже думал о том, что в этом сезоне Зенит не будет бороться за чемпионство. А борется!

      0
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      Рейтинг: +1212

      FCSpartakM > Semenycch 1 час назад

      а кто должен бороться? Кек

      0
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      Рейтинг: +8172

      Semenycch > FCSpartakM 1 час назад

      До начала этого сезона я думал, что ЦСКА станет главным претендентом на чемпионское звание.

      0
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      Рейтинг: +69511

      portero 1 час назад

      Тренерскому штабу трояк с огромным минусом!!!!
      По игрокам пусть сами разберуться....

      3
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      Рейтинг: +3154

      волчарик > portero 57 минут назад

      Да,похоже кинул мяч на тренировке и сказал-сами разберетесь.

      0
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