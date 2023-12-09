Денисов обратился к фанатам «Спартака» после разгрома «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Даниил Денис обратился к болельщикам после матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Всем привет со снежного стадиона, всех с победой. Радостно было видеть болельщиков, которые пришли поболеть за нас, спасибо им большое. Мы уходим в отпуск с хорошими эмоциями, с победой. Надеюсь, вернeмся сильнее. Один за всех, и все за одного!» – сказал Денисов.