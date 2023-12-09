Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут», 16 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Регилон, Далот, Шоу, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Антони, Мактоминей, Марсьяль.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Борнмут»: Нето, Керкез, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Семеньо, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»