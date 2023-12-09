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    • «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут», 16 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Регилон, Далот, Шоу, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Антони, Мактоминей, Марсьяль.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Борнмут»: Нето, Керкез, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Семеньо, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

    Источник: Бомбардир

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