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    Глава МЛС оценил влияние Месси на лигу

    Комиссар МЛС Дон Гарбер высоко отозвался о форварде «Интера Майами» Лионеле Месси.

    «Месси – лучший футболист всех времен. Думаю, 2023-й был годом Месси.

    Лео поднял нашу лигу на такой уровень, который, наверное, трудно себе представить. Он приехал в Майами и превзошел все ожидания как на поле, так и за его пределами.

    Также Месси воплотил в жизнь концепцию, согласно которой МЛС может стать лигой, которую выбирают лучшие игроки мира», – сказал Гарбер.

    • Месси перебрался в МЛС летом после истечения контракта с «ПСЖ».
    • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +865

      Октавиус 2 часа назад

      Месси выиграл ЧМ в 2022-м. Дебил называет 2023-й годом Месси. Примерно также и обладателя Золотого мяча выбирали

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