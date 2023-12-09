Глава МЛС оценил влияние Месси на лигу

Комиссар МЛС Дон Гарбер высоко отозвался о форварде «Интера Майами» Лионеле Месси.
«Месси – лучший футболист всех времен. Думаю, 2023-й был годом Месси.
Лео поднял нашу лигу на такой уровень, который, наверное, трудно себе представить. Он приехал в Майами и превзошел все ожидания как на поле, так и за его пределами.
Также Месси воплотил в жизнь концепцию, согласно которой МЛС может стать лигой, которую выбирают лучшие игроки мира», – сказал Гарбер.
- Месси перебрался в МЛС летом после истечения контракта с «ПСЖ».
- Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.
Источник: AS