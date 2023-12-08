Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» и «Наполи», 15 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Ювентус»: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккенни, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи»