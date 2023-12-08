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    • «Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2023

    «Ювентус» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» и «Наполи», 15 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Ювентус»: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккенни, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи»

    Источник: Спортбокс

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    08.12.2023 21:09
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