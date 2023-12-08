Половина основы «Пари НН» заболела перед матчем с «Зенитом»

В «Пари НН» сообщили о простудном заболевании у нескольких футболистов перед матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Действительно, у нас ЧП. После «Урала» (1:0) заболело полкоманды.

Что ж, значит будем выходить и биться с «Зенитом» теми, кто есть в наличии», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Речь идет как минимум о вратаре Артуре Нигматуллине, защитнике Дмитрии Живоглядове и полузащитнике Мамаду Майга.

Матч в Санкт-Петербурге состоится завтра, 9 декабря.

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