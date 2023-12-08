Заварзин: «А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал возможный приход в клуб спортивного директора Хавьера Рибалты.

«Ребята в «Спартаке» сходят с ума от количества денег, которые оказались в их распоряжении. Надо быть попроще. У них состав один из лучших в лиге. Что им спортивный директор сегодня будет делать? Продавать или покупать?

Они просто идут своей дорогой – собирают своих родственников, земляков и всех остальных, кто говорит с ними на одном языке. Что это им даст на сегодняшний день? Ну, берут они Рибалту в совокупности с Абаскалем… А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор?

Я не могу дать объяснение подобным шагам. Есть люди, которые формируют команду на футбольном поле, есть те, кто формируют коллектив внутри. Что это дает – я пока не вижу. За 20 лет стали один раз чемпионами», – сказал Заварзин.