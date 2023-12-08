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    • Заварзин: «А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор?»

    Заварзин: «А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал возможный приход в клуб спортивного директора Хавьера Рибалты.

    «Ребята в «Спартаке» сходят с ума от количества денег, которые оказались в их распоряжении. Надо быть попроще. У них состав один из лучших в лиге. Что им спортивный директор сегодня будет делать? Продавать или покупать?

    Они просто идут своей дорогой – собирают своих родственников, земляков и всех остальных, кто говорит с ними на одном языке. Что это им даст на сегодняшний день? Ну, берут они Рибалту в совокупности с Абаскалем… А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор?

    Я не могу дать объяснение подобным шагам. Есть люди, которые формируют команду на футбольном поле, есть те, кто формируют коллектив внутри. Что это дает – я пока не вижу. За 20 лет стали один раз чемпионами», – сказал Заварзин.

    • Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
    • С 2018 по 2021 год он занимал пост спортивного директора петербургского «Зенита».
    • В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5716

      Ziklop 3 часа назад

      освоить денег больше пока дают! во всех клубах такая политика. телодвижения где то аккуратнее чем в Спартаке!

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